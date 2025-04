Banca CF+, nuovo conto deposito a 6 mesi. Finora raccolti 2 miliardi di euro

(Teleborsa) -, challenger bank specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o re-performing, ha ampliato la propria offerta di strumenti di risparmio legati al Conto Deposito lanciando il. La soluzione prevede che l'intero processo avvenga online in modo semplice e veloce.Il Conto Deposito di Banca CF+ offre unper il vincolo di 6 mesi. Come per tutte le scadenze del Conto Deposito di Banca CF+, anche per il vincolo a 6 mesi, non è necessario aprire un conto corrente aggiuntivo, né sostenere costi di gestione. Il conto è coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce la tutela dei depositi fino a 100.000 euro. La nuova scadenza a 6 mesi è disponibile per tutti i nuovi e attuali clienti del Conto Deposito di Banca CF+."Oggi presentiamo al mercato un nuovo strumento di investimento sicuro e vantaggioso, con cui desideriamo raggiungere tutti quei risparmiatori che puntano a rendimenti certi nel breve periodo - afferma l'- Dopo il successo del deposito flessibile, quest'iniziativa conferma ancora una volta la nostra abilità di interpretare le esigenze del mercato, che ci guida nell'offrire prodotti finanziari sempre più vicini alle esigenze dei risparmiatori, una scelta che ci ha portato a raggiungere risultati importanti, confino ad oggi".