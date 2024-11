Enel, Cattaneo: valore nascosto negli asset di connessione, no a private equity nella NewCo

Enel

(Teleborsa) - Nellache Enel farà per, sia di proprietà che di terzi, "metteremo pezzi di rete che connettono impianti di generazione alla rete nazionale. Sono asset privati, che verranno regolamentati sulla falsariga della rete e avranno una RAB virtuale. Questi pezzi. Sono classificati come rinnovabili, ma sono pezzi di rete della generazione". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, durante la conferenza stampa di presentazione del Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 "Come Enel voglio creare valore", ha sottolineato, spiegando che l'"Possiamo immaginare di avere- ha detto Cattaneo - Mi interessa avere municipalizzate, aziende che hanno anche loro impianti di generazioni, o chi li deve fare. Queste cose possono essere sia acquistate oppure entrano anche loro nella società, facendo massa".Lo scenario è "un po' quello che è successo con le torri Telco", ha spiegato, aggiungendo che "dove siamo".