Enel, fonti di finanza sostenibile salgono al 75% nel piano. Cala costo del debito

Lo si legge nel Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 , dove viene spiegato che - grazie ai risultati raggiunti e al completamento del piano di dismissioni rimodulato lo scorso anno - il Gruppo ha conseguito il suo obiettivo di riduzione della leva finanziaria, con un rapporto, rispetto a 3,1x nel 2022, un livello molto inferiore a quello dei peer (con una media del settore pari a 3,1x).La solidità finanziaria raggiunta offre al Gruppo la flessibilità necessaria per cogliere le opportunità di mercato, finanziare le proprie ambizioni di crescita e massimizzare la remunerazione degli azionisti. Al, si prevede che il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA si attesterà a circa, mantenendosi pertanto ben al di sotto della media di settore.Inoltre, anche grazie alla minore esposizione nei confronti delle geografie non core e al costante ricorso alla finanza sostenibile, si prevede che ilnel 2027.Si prevede che nel 2027 lerappresenteranno circa il, con un incremento di 5 punti percentuali rispetto all'obiettivo del Piano precedente.Sul fronte della sostenibilità ambientale, il Gruppo intende proseguire con la riduzione delle proprie emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, in linea con l'Accordo di Parigi e con lo scenario di 1,5°C, come certificato dalla Science Based Targets initiative (SBTi). Nello specifico, il Gruppo conferma l'obiettivo di, previa autorizzazione delle autorità competenti. Per quanto riguarda la riconversione degli impianti a carbone, il Gruppo valuterà le migliori tecnologie disponibili, sulla base delle esigenze indicate dai gestori delle reti di trasmissione.Il Gruppo conferma la sua ambizione di raggiungere. Inoltre, lungo questo percorso, il Gruppo continuerà a salvaguardare il tessuto socio-economico attraverso il proprio piano di Just Transition.