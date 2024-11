Eventi e scadenze: settimana del 18 novembre 2024

Lunedì 11/11/2024

Domenica 17/11/2024

Lunedì 18/11/2024

(Teleborsa) -- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Il XII Congresso Nazionale ordinario ANASF si terrà a Napoli- Sede di Banca d’Italia, Roma - Conferenza congiunta di Banca d'Italia e SUERF - European Money and Finance Forum. Verranno trattati argomenti di rilevante attualità con esponenti del mondo accademico, delle banche centrali e delle istituzioni. Interverranno, tra gli altri, Philip R. Lane (BCE) e Luigi Federico Signorini (DG Banca d'Italia e Presidente Ivass)- Bruxelles - Il Consiglio sarà presieduto dall'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. I ministri discuteranno su: sostegno dell'UE all'Ucraina, Georgia, relazioni UE-USA e situazione in Medio Oriente e nel Corno d'Africa e altri temi di attualità- Palazzo Mezzanotte, Milano - IX edizione del principale evento in Italia dedicato alla finanza sostenibile, con un focus specifico sui prodotti e sulle strategie ESG, con circa mille professionisti coinvolti, CEO del mondo corporate, assicurativo e bancario. È un evento ET.Group- I Ministri delle Finanze, i Governatori delle Banche Centrali del G20 e i loro sostituti (deputies) si riuniranno a Rio de Janeiro per l'incontro ministeriale sotto la Presidenza brasiliana del G20. Lo slogan sarà "Costruire un mondo equo e un pianeta sostenibile". Parteciperanno il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti- L'evento annuale si svolge a Francoforte. Verranno presentate le novità di aziende in Germania e internazionali riguardanti i settori della Finanza e degli Enti finanziari. Discorso di apertura, lunedì 18, del vicepresidente della BCE, Luis de Guindos11:00 -- Palazzo Piacentini, Roma - Inaugurazione della mostra organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare i 140 anni dalla fondazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Interverranno il ministro Urso e il viceministro Valentini. Saranno presenti rappresentanti di oltre 100 aziende, enti e centri di ricerca partecipanti, tra cui ENEA14:00 -- Torre Velasca, Milano - Appuntamento con la 26ª edizione dell'indagine sulla Qualità della Vita 2024 delle città italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università La Sapienza, che mette in evidenza le città italiane che offrono le migliori condizioni di benessere15:00 -- Bruxelles - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo. Discorso introduttivo di Claudia Buch, presidente del consiglio di vigilanza della BCE18:30 -- Palazzo Nerino, via San Maurilio 13, Milano - Evento per l'anniversario dei 123 anni de Il Giornale d’Italia e per l'inaugurazione dei nuovi uffici a Milano con aperitivo e dalle 21.30 musica dal vivo- Appuntamento: Data di stacco cedola per l’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione08:30 -- Appuntamento: Capital Markets Day Enel 2024 - Durante l'evento Flavio Cattaneo (CEO ) e Stefano De Angelis (CFO ) presenteranno alla comunità finanziaria il piano strategico 2025 2027 del gruppo - Palazzo Bovara, Milano- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Bruxelles - I ministri avvieranno i preparativi per il Consiglio europeo di dicembre. Si occuperanno inoltre del dialogo annuale del Consiglio sullo Stato di diritto e della procedura di cui all'articolo 7 relativa all'Ungheria- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Rimini Expo Centre - La 11ª edizione dell'appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group, dedicato all'intermobilità. Punto di incontro per domanda e offerta di mobilità collettiva e condivisa, coinvolgendo istituzioni e stakeholder internazionali per progettare un sistema in linea con gli obiettivi della Next Generation EU per la transizione energetica- Rimini Expo Centre - Forum della mobilità sostenibile condivisa, organizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e con il supporto tecnico dell'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility e di Euromobility. L'evento si svolgerà in contemporanea con IBE09:15 -- CCIAA, Roma - Convegno organizzato da ANAS, con il MIT e il Comitato italiano dell’Associazione Mondiale della Strada (Piarc Italia). Parteciperanno i massimi esperti in materia di sicurezza stradale e dei comportamenti alla guida. Tra gli interventi, il Ministro Salvini, l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, Todt, il Presidente di Anas e di Piarc Italia, Valente e l’AD di Anas, Isi10:00 -- Acquario Romano, Roma - L'Assemblea annuale di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) "Resilienza e competitività della logistica italiana" si aprirà con la relazione del Presidente, Carlo De Ruvo. Conclusioni del Ministro Matteo Salvini10:30 -- Teatro 5 di Cinecittà, Roma - L'evento avrà il titolo "Formazione e lavoro nelle transizioni. Le scelte di ieri, i risultati di oggi, le sfide di domani". Parteciperanno importanti figure del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale, che si confronteranno su temi cruciali legati al lavoro e alla formazione10:30 -- MAECI, Roma - Presentazione del Rapporto Strategico 2024 del Centro Economia Digitale "COOPETIZIONE Aziende e Stati di fronte alla sfida di un mondo che cambia" organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'obiettivo è di evidenziare, sia per le Aziende sia per gli Stati, il potenziale della Coopetizione11:00 -- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell’industria del risparmio gestito relativi al 3° trimestre 202411:00 -- Teatro Eliseo, Roma - L'Assemblea 2024 dal titolo "L’impresa diffusa motore dello sviluppo economico e della ricchezza e sicurezza dei territori" si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intervento del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e relazione della Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise11:00 -- Aula Franceschi - Università Bocconi, Milano - Il Governatore Fabio Panetta tiene una lezione all'Università Bocconi e risponderà alle domande degli studenti. La lezione sarà introdotta dal Rettore della Bocconi, professor Francesco Billari12:30 -- Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - Convegno inaugurale #EDUFIN2024 "A sostegno del futuro: l’educazione finanziaria nella scuola", organizzato da Edufin. Interviene, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente Abi15:30 -- Sede di Confcommercio, Roma - All'evento, dal titolo "Formare ed educare. I protagonisti per una nuova cultura del cibo" parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Valditara, la Vice Presidente del Parlamento Europeo, il Vice Presidente del Senato, e i Presidenti di Confcommercio Imprese per l’Italia e di FIPE-Confcommercio16:00 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana al convegno "Francesco Petrarca tra libri, cultura e storia" in occasione del 650° anniversario della morte del poeta16:30 -- Farnesina - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani aprirà alla Farnesina la IX edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo insieme al Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida17:30 -- Palazzo Brancaccio, Roma - Evento istituito da Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis, che premia le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario e quest'anno anche giornalistico, riconoscendo competenza, integrità e trasparenza19:00 -- Auditorium Conciliazione, Roma - Il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, partecipa alla Presentazione del calendario storico della Guardia di Finanza- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Investor Day- Lingotto, Torino - L'assemblea annuale, dal titolo "Facciamo l’Italia, giorno per giorno", si aprirà con la XX assemblea congressuale, chiamata ad eleggere il nuovo presidente. Sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e numerose personalità di spicco- Buenos Aires - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, andrà in visita nella Repubblica Argentina10:00 -- Partecipa all'evento Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy10:00 -- Ara Pacis, Roma - Evento di corporate governance di Assogestioni con la presentazione del libro 'Board-shareholder dialogue: Policy Debate, Legal Constraints and Best Practices'. Partecipano, tra gli altri, Federico Freni, Sottosegretario al MEF, il Premio Nobel Prof. Oliver Hart della Harvard University, il Prof. Luigi Zingales della University of Chicago, Paolo Scaroni, Presidente di ENEL e Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren10:00 -- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - novembre202411:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Conferenza stampa di presentazione della XX edizione del Forum di AIPB, dal titolo "Il Private Banking per la crescita" alla presenza di Andrea Ragaini (Presidente AIPB). La conferenza stampa precederà il Forum che si svolgerà il 21 novembre12:00 -- Il Presidente Sergio Mattarella sarà a Torino al Bicentenario della fondazione del Museo Egizio e per altri impegni in città14:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo18:15 -- Farnesina - Sessione plenaria del Business Forum Italia-Ucraina organizzato dal MAECI e dal Ministero dell'Economia dell'Ucraina. Interventi di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri, del Primo Vice Primo Ministro e Ministro dell’Economia, Yulia Svyrydenko, del Ministro delle Imprese, Adolfo Urso e del Presidente dell’ICE Matteo Zoppas- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Data per il pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Capital Markets Day 2024- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo con tutte le forze produttive e sindacali del territorio e gli enti locali sul futuro dell’area industriale di Priolo Gargallo- Bruxelles - I ministri dell'UE procederanno a uno scambio di opinioni sul futuro della politica commerciale dell'UE, seguito da una discussione sullo stato di avanzamento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. La colazione di lavoro sarà incentrata sulla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)- Milano LUISS Hub - La 5ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Innovation out of the box" si concentrerà sull’Innovazione, la Tecnologia e lo sviluppo del Digitale nel settore Assicurativo. Punto di riferimento per start-up insurtech, compagnie assicurative, investitori, esperti e regolatori08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - XX edizione del Forum di AIPB, evento annuale della community Private, al quale parteciperanno numerosi esperti per offrire una panoramica completa sui più importanti temi del momento. Tra gli interventi, Andrea Ragaini (Presidente AIPB) e, in attesa di conferma, Federico Freni (Sottosegretario di Stato)09:00 -- Cinema Barberini, Roma - 13ª edizione del Summit del Sole 24 ore. Evento di riferimento per i rappresentanti del settore sanitario e farmaceutico e delle istituzioni. Tra gli interventi, il Ministro Schillaci, il Direttore de Il Sole 24 Ore, il Presidente di Farmindustria e il DG di AGENAS10:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l’audizione del direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise10:30 -- Congress Center, Aeroporto di Bari - L’evento vuole promuovere un confronto tra Istituzioni ed imprese sullo stato di attuazione del processo di transizione green e di innovazione digitale degli aeroporti, mettendo a fuoco i risultati raggiunti e i nuovi obiettivi da traguardare12:00 -- Roccaraso - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla commemorazione dell'81° anniversario dell’Eccidio dei Limmari17:00 -- Palazzo del Quirinale, Roma - Cerimonia di consegna dei Premi Balzan alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Partecipa il presidente della Camera, Lorenzo Fontana- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 settembre 202409:30 -- Appuntamento: Presentazione Piano Industriale 2025-2027 con il CEO Roberto Zoia- Rapporto sulla stabilità finanziaria- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito09:45 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al seminario "Italia, pensare l’impensabile"10:00 -- Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - Assemblea del Touring Club Italiano in occasione dei 130 anni di costituzione, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive