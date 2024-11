PharmaNutra

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha registratodei prodotti dellaDall’inizio dell’anno, i risultati direalizzati sulla base della Tecnologia Sucrosomiale, l’innovativo delivery system brevettato in casa da Pharmanutra, che garantisce miglior assorbimento, elevata tollerabilità e resistenza gastrica, sono statied hanno. Un incremento esponenzialeLa vendita dei prodotti della linea SiderAL in Cina avvienesulle principali, principale player del settore, nonché il più grande retailer online per l’importazione e la vendita di beni stranieri di alta qualità nel Paese,, un social media che si differenzia dalle altre piattaforme per le sue numerose funzioni di editing e che, grazie al suo alto engagement, rappresenta una grande opportunità per sviluppare il proprio business in modo mirato.Questi risultati hannoanche dei prodotti della, un integratore che favorisce il normale funzionamento delle difese immunitarie, sulla base della medesima strategia, mediante la creazione sulladi uno store dedicato, che sarà operativo