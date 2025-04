Pharmanutra, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 1 euro

PharmaNutra

(Teleborsa) - L'di, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato ildi esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e deliberato la distribuzione di ununitario di 1,00 euro per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi 9.603.246 euro. La data di stacco della cedola n. 8 sarà il 5 maggio 2025, la data di legittimazione al pagamento (record date) il 6 maggio 2025 e la data per il pagamento del dividendo il 7 maggio 2025."I risultati molto positivi sono ormai una consuetudine per le aziende del Gruppo PharmaNutra, che continuano a crescere, periodicamente, dal punto di vista economico, commerciale e scientifico - ha commentato- Chiudere un altro anno con numeri così importanti, però, non è affatto scontato, ma è il risultato del lavoro di un team di persone molto valide che credono fortemente in quello che fanno e di una strategia aziendale vincente, che prima di tutto si basa su forti investimenti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo"."Siamo altrettanto soddisfatti nel poter condividere un dividendo con i soci pari a 1 euro per azione, una soglia importante che è stata raggiunta attraverso la solidità della struttura finanziaria dell'azienda e che ci permette, quindi, di dare una soddisfazione non solo in termini patrimoniali, ma anche di dividendo", ha aggiuntoa.