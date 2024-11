Piazza Affari, i dividendi del 18 novembre 2024

A.B.P. Nocivelli

(Teleborsa) - il 18 novembre 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005439861Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0003188064Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,2 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0004776628Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,37 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0005218380Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: LU2592315662Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2142 USDData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0000076502Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,31 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0000076486Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3307 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0003132476Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0005312027Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0001413837Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,01 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0000072618Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,17 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0000062957Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,56 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0001469383Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0003796171Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,33 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0003828271Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: LU2598331598Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,27 USDData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0003242622Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1192 EURData di pagamento: 20/11/2024ISIN: IT0005239360Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,9261 EURData di pagamento: 20/11/2024