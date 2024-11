Edil San Felice si aggiudica in RTI commessa con Autostrade per l'Italia

Edil San Felice

(Teleborsa) -Società Benefit, primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan,dal valore complessivo di, all’interno di un- di cui Edil San Felice fa parte -– affidata interamente a Edil San Felice in qualità di impresa consorziata incaricata all’esecuzione dei lavori –della commessa, per un importo lavori diGli interventi dirientrano all’interno di une verranno eseguiti sull. In particolare, riguarderanno lavori evolutivi necessari a consentire la mobilità su gomma ricadenti sulle tratte autostradali di competenza della Direzione 7° Tronco di Pescara – Lotto 1 - dal km 144 al km 412+987. Le principali attività di competenza di Edil San Felice relativamente alla commessa in oggetto riguardano i, gli interventi dipresenti all’interno del tratto interessato, ile la demolizione e successiva ricostruzione dei cordoli in calcestruzzo armato."L’aggiudicazione di questa importante commessa – commenta, CEO di Edil San Felice – conferma la tendenza in atto da diversi mesi che vede le attività di manutenzione straordinaria come il principale driver per il costante aumento della domanda. Siamo contenti di constatare che la crescita dimensionale di Edil San Felice si rifletta sul valore delle commesse che la Società riesce ad aggiudicarsi, sotto il punto di vista sia economico sia strategico".