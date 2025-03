Educazione stradale: Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato incontrano gli studenti di Molfetta

(Teleborsa) - Si è tenuto l’incontro con circa sessanta studenti dell(I.P.E.O.A.) di Molfetta nell’ambito del progetto educativo sulla sicurezza stradale per i più giovani, organizzato da Autostrade per l’Italia, in collaborazione con Polizia di Stato. A confrontarsi con gli studenti, il Direttore del Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, il Responsabile Esercizio del Tronco di Bari di ASPI, il Dirigente del C.O.P.S. di Bari con operatori della Polizia Stradale.Questo nuovo ciclo di sessioni porteràche frequentano Istituti situati su tutto il territorio attraversato dalla rete autostradale in gestione. L’iniziativa fa seguito a quelle degli anni scorsi, che hanno visto la partecipazione di oltre 220 istituti scolastici e circa 19.000 giovani della scuola secondaria di secondo grado."La Polizia Stradale è da molti anni attenta alladi ogni ordine e grado per aiutare a comprendere l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale. L’attività quotidiana di controllo sulle Autostrade e strade extraurbane per il tramite delle nostre pattuglie è volta ad aumentare la sicurezza della circolazione andando a prevenire tutti quei compartimenti potenzialmente pericolosi che sono, spesso, frutto di distrazione. Per questo investire nella formazione dei ragazzi ci aiuta ad avere utenti della strada maggiormente consapevoli che apportano un valore aggiunto alla nostra mission", ha affermato ilIl progetto prevede inoltre approfondimenti in classe con il supporto dei professori, con workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI. Secondo l’le nuove generazioni rappresentano la parte più recettiva degli utenti alla guida e sono anche la categoria che, sulla scorta del cattivo esempio degli adulti, tende ad assumere comportamenti scorretti."Il Gruppo Autostrade per l’Italia è consapevole dell’importanza di sensibilizzare le giovani generazioni su questi temi - ha affermato il- ed è per questo che collaboriamo con Polizia di Stato per promuovere una cultura della sicurezza partecipata e consapevole. Il dialogo con leconsente di investire sul futuro dell’intera collettività e contribuisce a rendere le nostre strade più sicure".