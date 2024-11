Endesa, investimenti per 9,6 miliardi di euro nel nuovo piano. Payout al 70%

Endesa

Enel

(Teleborsa) - L'utility spagnola, controllata darispetto al piano precedente, secondo quanto si legge nel piano 2025-2027, dove spiega anche di essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell'anno in corso.Il business dellericeverà il 42% dell'importo, leil 39%, il business convenzionale il 10% e l'area clienti il 9%. Spicca l'aumento del 45% negli investimenti in reti, ipotizzando il necessario miglioramento della remunerazione per affrontare la transizione energetica.Endesa, che ha rilasciato il piano un giorno dopo la sua società madre Enel , prevede unnel 2025 di 1,9-2,0 miliardi di euro e nel 2027 di 2,0-2,2 miliardi di euro, undi 5,4-5,6 miliardi di euro nel 2025 e di 5,6-5,9 miliardi di euro nel 2027, undi circa 9-10 miliardi di euro nel 2024 e di 10-11 miliardi di euro nel 2027.Il board cercherà di garantire che il dividendo ordinario per azione per essere distribuito per gli esercizi finanziari dal 2024 al 2027 sia equivalente alattribuibile alla capogruppo, con un minimo di 1 euro lordo per azione. Il CdA intende pagare questo dividendo ordinario esclusivamente in contanti mediante due pagamenti (gennaio e luglio).Endesa prevede comunque unper azione di circa 1,2 euro per azione nel 2024, circa 1,3 euro per azione nel 2025 e circa 1,5 euro per azione nel 2027.