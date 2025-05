Enel, utile primo trimestre sale a 2 miliardi. Confermata guidance 2025

Enel

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre 2025 con una 2 miliardi di euro (+9,7% sullo stesso periodo del 2024), un ebitda ordinario a 5,97 miliardi (+1,7%) ein crescita del 13,6% a 22,07 miliardi. "La variazione è prevalentemente riconducibile alle maggiori quantità di energia elettrica prodotta e distribuita, al netto degli effetti delle variazioni di perimetro nei due periodi aconfronto, nonché alla vendita di commodity sul mercato wholesale".L'netto è stato pari a 56.011 milioni di euro (55.767 milioni di euro a fine 2024, +0,4%). "I positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, gli effetti netti positivi derivanti dalle nuove emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui e il positivo andamento dei tassi di cambio sul debito, hanno sostanzialmente compensato il fabbisogno finanziario connesso agli investimenti, al pagamento dei dividendi e alle operazioni straordinarie perfezionate nel periodo", spiega Enel.“Nonostante la riduzione dei prezzi ai clienti finali in Italia, abbiamoorganica e sostenibile comunicato ai mercati, grazie all’ottimizzazione di processi, attività e prodotti e al contributo di Iberia e delle Americhe. L’EBITDA ordinario e l’Utile netto ordinario sono in aumento del 2% a parità di perimetro", ha dichiaratodel Gruppo Enel. “Questi: in questi due anni abbiamo reso l’azienda più solida dal punto di vista finanziario ed industriale e offerto agli azionisti una remunerazione complessiva superiore al 50%, decisamente migliore della media del settore in Europa, con il valore del titolo cresciuto di oltre il 30% e più di 9 miliardi di euro di dividendi distribuiti. L’ampia visibilità che abbiamo oggi sulla performance del Gruppo.”