Eventi e scadenze del 19 novembre 2024

Lunedì 11/11/2024

Domenica 17/11/2024

Lunedì 18/11/2024

Martedì 19/11/2024

3D Systems

Cementir

FNM

Franchi Umberto Marmi

Guess?

Ivision Tech

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Lowe's

Nike

(Teleborsa) -- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Il XII Congresso Nazionale ordinario ANASF si terrà a Napoli- Bruxelles - Il Consiglio sarà presieduto dall'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. I ministri discuteranno su: sostegno dell'UE all'Ucraina, Georgia, relazioni UE-USA e situazione in Medio Oriente e nel Corno d'Africa e altri temi di attualità- I Ministri delle Finanze, i Governatori delle Banche Centrali del G20 e i loro sostituti (deputies) si riuniranno a Rio de Janeiro per l'incontro ministeriale sotto la Presidenza brasiliana del G20. Lo slogan sarà "Costruire un mondo equo e un pianeta sostenibile". Parteciperanno il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti- Palazzo Mezzanotte, Milano - IX edizione del principale evento in Italia dedicato alla finanza sostenibile, con un focus specifico sui prodotti e sulle strategie ESG, con circa mille professionisti coinvolti, CEO del mondo corporate, assicurativo e bancario. È un evento ET.Group- L'evento annuale si svolge a Francoforte. Verranno presentate le novità di aziende in Germania e internazionali riguardanti i settori della Finanza e degli Enti finanziari. Discorso di apertura, lunedì 18, del vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Sede di Banca d’Italia, Roma - Conferenza congiunta di Banca d'Italia e SUERF - European Money and Finance Forum. Verranno trattati argomenti di rilevante attualità con esponenti del mondo accademico, delle banche centrali e delle istituzioni. Interverranno, tra gli altri, Philip R. Lane (BCE) e Luigi Federico Signorini (DG Banca d'Italia e Presidente Ivass)- Bruxelles - I ministri avvieranno i preparativi per il Consiglio europeo di dicembre. Si occuperanno inoltre del dialogo annuale del Consiglio sullo Stato di diritto e della procedura di cui all'articolo 7 relativa all'Ungheria- Rimini Expo Centre - La 11ª edizione dell'appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group, dedicato all'intermobilità. Punto di incontro per domanda e offerta di mobilità collettiva e condivisa, coinvolgendo istituzioni e stakeholder internazionali per progettare un sistema in linea con gli obiettivi della Next Generation EU per la transizione energetica- Rimini Expo Centre - Forum della mobilità sostenibile condivisa, organizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e con il supporto tecnico dell'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility e di Euromobility. L'evento si svolgerà in contemporanea con IBE- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero09:15 -- CCIAA, Roma - Convegno organizzato da ANAS, con il MIT e il Comitato italiano dell’Associazione Mondiale della Strada (Piarc Italia). Parteciperanno i massimi esperti in materia di sicurezza stradale e dei comportamenti alla guida. Tra gli interventi, il Ministro Salvini, l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, Todt, il Presidente di Anas e di Piarc Italia, Valente e l’AD di Anas, Isi10:00 -- Acquario Romano, Roma - L'Assemblea annuale di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) "Resilienza e competitività della logistica italiana" si aprirà con la relazione del Presidente, Carlo De Ruvo. Conclusioni del Ministro Matteo Salvini10:30 -- MAECI, Roma - Presentazione del Rapporto Strategico 2024 del Centro Economia Digitale "COOPETIZIONE Aziende e Stati di fronte alla sfida di un mondo che cambia" organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'obiettivo è di evidenziare, sia per le Aziende sia per gli Stati, il potenziale della Coopetizione10:30 -- Teatro 5 di Cinecittà, Roma - L'evento avrà il titolo "Formazione e lavoro nelle transizioni. Le scelte di ieri, i risultati di oggi, le sfide di domani". Parteciperanno importanti figure del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale, che si confronteranno su temi cruciali legati al lavoro e alla formazione11:00 -- Teatro Eliseo, Roma - L'Assemblea 2024 dal titolo "L’impresa diffusa motore dello sviluppo economico e della ricchezza e sicurezza dei territori" si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intervento del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e relazione della Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise11:00 -- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell’industria del risparmio gestito relativi al 3° trimestre 202411:00 -- Aula Franceschi - Università Bocconi, Milano - Il Governatore Fabio Panetta tiene una lezione all'Università Bocconi e risponderà alle domande degli studenti. La lezione sarà introdotta dal Rettore della Bocconi, professor Francesco Billari12:30 -- Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - Convegno inaugurale #EDUFIN2024 "A sostegno del futuro: l’educazione finanziaria nella scuola", organizzato da Edufin. Interviene, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente Abi15:30 -- Sede di Confcommercio, Roma - All'evento, dal titolo "Formare ed educare. I protagonisti per una nuova cultura del cibo" parteciperanno, tra gli altri, i Ministri Valditara e Santanchè, la Vice Presidente del Parlamento Europeo, il Vice Presidente del Senato, e i Presidenti di Confcommercio Imprese per l’Italia e di FIPE-Confcommercio16:00 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana al convegno "Francesco Petrarca tra libri, cultura e storia" in occasione del 650° anniversario della morte del poeta16:30 -- Farnesina - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani aprirà alla Farnesina la IX edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo insieme al Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida17:30 -- Palazzo Brancaccio, Roma - Evento istituito da Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis, che premia le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario e quest'anno anche giornalistico, riconoscendo competenza, integrità e trasparenza19:00 -- Auditorium Conciliazione, Roma - Il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, partecipa alla Presentazione del calendario storico della Guardia di Finanza- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Investor Day