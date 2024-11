Istruzione, Anief richiede proroga termini Programma Annuale 2025: "troppi adempimenti per le scuole”

(Teleborsa) -ha inviato una richiesta al dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - capo dipartimento dott. Jacopo Greco - per richiedere ladei termini di predisposizione e approvazione delIl giovane sindacato motiva la richiesta di proroga dei termini per la presentazione ed approvazione del Programma Annuale 2025 - di cui all’art. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018 - con il fatto che vi sono numerosiposti in capo allenel mese di Novembre 2024 ed in specie: la scadenza del termine di chiusura della piattaforma” per l’aggiudicazione delle procedure di affidamento dei servizi relativi ai DM 65 e DM 66 al 30/11/2024 di cui alla nota MIM 128374 del 30/09/2024; la scadenza del termine di chiusura della piattaforma “Futura Pnrr” relativa alla fase di “” al 30/11/2024 per le Azioni 4.0, di cui alla nota MIM 125321 del 23/09/2024; la chiusura, rendicontazione e compilazione check list PNRR Scuola 4.0; la realizzazione del: obbligo impegno di spesa del 40% al 31 Dicembre 2024 e, pertanto, esatta determinazione e registrazione di ogni singolo impegno; l’avvio realizzazione PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024; la chiusura dell’azione PNRRDM 170/2022 entro il 31/12/2024; la predisposizione ed invioanno 2023 fissata per il 30 Novembre 2024; gli adempimenti relativi “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025” di cui alla Circolare prot. 150796 del 25/09/2024.