De' Longhi acquista azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) -ha reso noto che il 17 aprile 2025 si èavviato in data 16 gennaio 2025, nei termini autorizzati dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2024.Con riferimento al suddetto programma, il Produttore di elettrodomestici ha comunicato di avertra il 14 ed il 17 aprile 2025, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 26,6500 euro, per unpari aA seguito delle operazioni complessivamente compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, al 17 aprile De' Longhi detiene 1.922.989 azioni proprie, corrispondenti all'1,2710% del numero complessivo di azioni ordinarie.A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per, in flessione del 2,35% sui valori precedenti.