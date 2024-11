BCE preoccupata per possibile bolla in titoli AI e concentrazione portafogli azionari

(Teleborsa) - Le valutazioni elevate e la concentrazione del rischio rendono i. Lo afferma la Banca centrale europea () all'interno del Rapporto sulla stabilità finanziaria "Mentre i mercati azionari hanno recentemente assorbito rapidamente gli eventi estremi, le vulnerabilità sottostanti li rendono inclini a episodi simili in futuro - viene segnalato - Ci sono segnali che gli, come indicato dai premi di rischio azionario a livelli record e dagli spread obbligazionari societari relativamente compressi su entrambe le sponde dell'Atlantico".Inoltre, ladel mercato azionario e degli utili tra una manciata di singoli nomi, in particolare negli Stati Uniti, è aumentata notevolmente negli ultimi anni."Questa concentrazione tra poche grandi aziende solleva preoccupazioni sulla- viene sottolineato - Inoltre, in un contesto di mercati azionari globali profondamente integrati, evidenzia il rischio di ricadute globali negative, qualora le aspettative di guadagno per queste aziende venissero deluse".In quanto tale, secondo la BCE c'è una maggiore probabilità che sorprese negative, tra cui prospettive di crescita economica in netto deterioramento, improvvisi cambiamenti nelle aspettative di politica monetaria o un'ulteriore escalation di conflitti geopolitici in corso, possano "innescare, con conseguenti ricadute su tutte le classi di attività".Francoforte mette anche in guardia sul fatto che esposizioni concentrate, disallineamenti di liquidità e leva finanziaria elevata in alcune parti del(NBFI) potrebbero amplificare le dinamiche di mercato avverse."Date lee i disallineamenti significativi di liquidità in alcuni tipi di fondi di investimento aperti, le carenze di liquidità potrebbero comportare vendite forzate di attività che potrebbero amplificare gli aggiustamenti al ribasso dei prezzi delle attività", si legge nel rapporto.Sebbene generalmente limitate, sacche di elevata leva finanziaria e sintetica in alcune entità, come gli hedge fund, possono aumentare i rischi di spillover. Anche la concentrazione nei portafogli azionari, in particolare in alcuni fondi di investimento a causa della loro esposizione a poche grandi aziende, è aumentata notevolmente negli ultimi anni, "rendendo i". Inoltre, la crescente esposizione alle attività statunitensi aumenta il potenziale di ricadute macrofinanziarie avverse.