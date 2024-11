Eventi e scadenze del 20 novembre 2024

Lunedì 11/11/2024

(Teleborsa) -- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- L'evento annuale si svolge a Francoforte. Verranno presentate le novità di aziende in Germania e internazionali riguardanti i settori della Finanza e degli Enti finanziari. Discorso di apertura, lunedì 18, del vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Rimini Expo Centre - La 11ª edizione dell'appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group, dedicato all'intermobilità. Punto di incontro per domanda e offerta di mobilità collettiva e condivisa, coinvolgendo istituzioni e stakeholder internazionali per progettare un sistema in linea con gli obiettivi della Next Generation EU per la transizione energetica- Rimini Expo Centre - Forum della mobilità sostenibile condivisa, organizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e con il supporto tecnico dell'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility e di Euromobility. L'evento si svolgerà in contemporanea con IBE- Università Luiss Guido Carli, Roma - Il WEF torna in Italia per la 2ª edizione, riunendo leader istituzionali, imprenditori, accademici e professionisti per discutere temi cruciali come l'uguaglianza di genere e l'empowerment economico delle donne con un focus su inclusività e innovazione, oltre a temi centrali per l'economia e la società- Lingotto, Torino - L'assemblea annuale, dal titolo "Facciamo l’Italia, giorno per giorno", si aprirà con la XX assemblea congressuale, chiamata ad eleggere il nuovo presidente. Sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e numerose personalità di spicco- Buenos Aires - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, andrà in visita nella Repubblica Argentina10:00 -- Partecipa all'evento Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy10:00 -- Ara Pacis, Roma - Evento di corporate governance di Assogestioni con la presentazione del libro 'Board-shareholder dialogue: Policy Debate, Legal Constraints and Best Practices'. Partecipano, tra gli altri, Federico Freni, Sottosegretario al MEF, il Premio Nobel Prof. Oliver Hart della Harvard University, il Prof. Luigi Zingales della University of Chicago, Paolo Scaroni, Presidente di ENEL e Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren10:00 -- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - novembre202411:00 -- La percezione della sicurezza (Anni 2022-2023)11:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Conferenza stampa di presentazione della XX edizione del Forum di AIPB, dal titolo "Il Private Banking per la crescita" alla presenza di Andrea Ragaini (Presidente AIPB). La conferenza stampa precederà il Forum che si svolgerà il 21 novembre12:00 -- Il Presidente Sergio Mattarella sarà a Torino al Bicentenario della fondazione del Museo Egizio e per altri impegni in città12:00 -- Vittime di omicidio (Anno 2023)13:00 -- ll Benessere equo e sostenibile dei territori - La regione Lombardia (Anno 2024)14:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo18:15 -- Farnesina - Sessione plenaria del Business Forum Italia-Ucraina organizzato dal MAECI e dal Ministero dell'Economia dell'Ucraina. Interventi di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri, del Primo Vice Primo Ministro e Ministro dell’Economia, Yulia Svyrydenko, del Ministro delle Imprese, Adolfo Urso e del Presidente dell’ICE Matteo Zoppas- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Data per il pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Capital Markets Day 2024