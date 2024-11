MPS, collocato bond Senior Preferred da 750 milioni di euro. Ordini per 2,4 miliardi

Banca Monte dei Paschi di Siena

BBVA

BMPS

BofA

Equita

Goldman Sachs

Mediobanca

UBS

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento di una nuova, con durata 6 anni (scadenza 2030) e con opzione di rimborso anticipato dopo 5 anni, per un ammontare pari adi euro.L'operazione è stata accolta positivamente dal mercato tanto da registrareda parte di un'ampia base di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali.La solida domanda ha permesso di fissare laad un prezzo di reoffer di 99,565%, corrispondente ad uno spread di 145 bps, al di sotto dell'indicazione iniziale di 180 bps sopra il mid-swap, e inferiore di 60 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred del marzo di quest'anno con scadenza a 5 anni, ad ulteriore conferma della continua riduzione del costo del funding della banca.La, sia come tipologia di investitori, che per distribuzione geografica con ordini provenienti, in particolare, da Regno Unito e Irlanda per il 49%, Italia 30%, Francia per il 9%, Germania, Austria e Svizzera per il 5%.L'obbligazione sarà quotata presso la. Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da