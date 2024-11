Banche, Buch (BCE): modelli di business ed erogazione prestiti impattati da rischi climatici

(Teleborsa) - ". I rischi di transizione come quelli legati alle decisioni sulle politiche climatiche o agli aumenti dei prezzi del carbonio possono influenzare la valutazione delle attività delle banche. Le catastrofi naturali legate al clima, come incendi e inondazioni, influenzano direttamente le operazioni e le condizioni finanziarie delle banche e dei loro clienti". Lo ha affermato, presidente del consiglio di(BCE), a un evento in Lussemburgo."Se le banche non tengono conto di questi rischi, i loroe la loropotrebbero essere", ha sottolineato.Secondo Buch, "l'esposizione delle banche ai rischi legati al clima sarebbe attenuata se fosse disponibile e utilizzata una. Tuttavia, eventi di rischio climatico più frequenti e gravi stanno rendendo più difficile assicurare le proprietà. Solo circa un quarto delle perdite per catastrofi legate al clima sono attualmente assicurate nell'UE. In alcuni paesi, la cifra è inferiore al 5% e in alcune parti del mondo è già praticamente impossibile ottenere un'assicurazione"."Si prevede che ildi protezione assicurativa - ha aggiunto - Ciò aumenterebbe l'onere per i governi, sia in termini di rischi macroeconomici che di spesa fiscale per coprire i danni non assicurati".Secondo Buch, "un divario di protezione assicurativa in crescita potrebbe avere implicazioni negative per il sistema finanziario e la disponibilità di credito. Gliin regioni materialmente esposte al rischio fisico. I rischi per la stabilità finanziaria potrebbero aumentare se molti istituti finanziari fossero simultaneamente colpiti da shock avversi".