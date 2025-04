Grandi banche italiane, prestiti in calo. Incognite da dazi e consolidamento settore

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Le) hanno registrato risultati record nel 2024, superando diverse metriche di redditività e bilancio. Tuttavia, non è stato così per la crescita dei prestiti. Lo fa notare Morningstar DBRS in un report sul tema.delle grandi banche italiane sononel 2024, il che corrisponde a una riduzione netta di 22 miliardi di euro in base ai dati aggregati, poiché l'erogazione di nuovi prestiti non è stata sufficiente a compensare i rimborsi totali, comprese le scadenze contrattuali e i rimborsi anticipati.Ciò rifletteva in parte la. Il calo nel 2024, tuttavia, è stato meno pronunciato rispetto al 2023, quando i prestiti netti sono diminuiti del 4% anno su anno a causa dei tassi di interesse in continuo aumento. In totale, la contrazione cumulativa dei prestiti netti è stata pari a 72 miliardi nel periodo 2023-24.Grazie alla recente riduzione dei tassi di interesse, Morningstar DBRS ha notato una ripresa nell'erogazione di prestiti nella seconda parte dell'anno, guidata da una. Secondo gli esperti, questa tendenza è probabilmente persistita nel primo trimestre del 2025. La domanda di prestiti alle imprese, tuttavia, rimane debole, riflettendo l'incerto contesto economico e i maggiori rischi geopolitici.Morningstar DBRS fa anche notare che lenell'offerta di nuovo credito. Il loro ruolo è diventato più importante dopo la pandemia di coronavirus. Da allora, alcune di queste misure straordinarie, come le garanzie correlate al coronavirus, hanno iniziato a essere eliminate gradualmente. Alla fine del 2024, la quota di prestiti in essere con garanzie coronavirus era scesa a circa il 4% del totale dei prestiti lordi, in base alla media ponderata per le grandi banche italiane. Tuttavia, se si includono altri strumenti di garanzia statale, disponibili tramite i fondi gestiti da Mediocredito Centrale per le piccole e medie imprese, SACE per le grandi imprese, nonché Consap per i mutui residenziali e ISMEA, il peso dei prestiti garantiti dallo Stato sul totale dei prestiti è più significativo. "Questi strumenti continuano a svolgere un ruolo significativo per l'erogazione di nuovi prestiti, in particolare per le PMI, e a proteggere le banche dal rischio di credito", si legge nel rapporto. Alla fine del 2024, quasiNel medio-lungo termine, Morningstar DBRS prevede che la crescita dei prestiti rimarrà moderata sulla scia di un contesto economico più difficile. Nuovi dazi e altri sviluppi geopolitici stanno avendo un impatto negativo sul sentiment del mercato, mentre consumatori e aziende sono alle prese con un'ulteriore incertezza. Inoltre, l'sulle future prospettive di prestito. Quattro grandi banche italiane su cinque sono attualmente parte di potenziali operazioni di fusione e acquisizione. Sebbene non viene previsto un impatto significativo sul totale dei prestiti per il sistema, le tendenze delle singole banche potrebbero divergere., tra cui la revisione del modello di business, della strategia commerciale e della gestione del rischio dell'entità combinata - viene spiegato - Questo processo spesso porta a misure di ristrutturazione come l'ottimizzazione della rete, la razionalizzazione delle politiche di credito in determinati settori o la riduzione di determinati rischi come il rischio di concentrazione. Ciò potrebbe significare che un'azienda che ha un'esposizione di prestito con due banche che si stanno fondendo, potrebbe affrontare il rischio di razionalizzazione del prestito sotto l'entità combinata. Nonostante ciò, non prevediamo implicazioni significative per il sistema a lungo termine. Ci aspetteremmo che i concorrenti approfittino di questa interruzione per aumentare la base dei loro clienti di prestiti".