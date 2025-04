G·row: l'alleanza tra Eni, McKinsey e SAP per la gestione collaborativa dei rischi aziendali

(Teleborsa) -sono lieti di annunciare il lancio di: un’alleanza tra imprese che, attraverso un processo di contaminazione culturale, intende promuovere l’evoluzione e il progressivo rafforzamento dei sistemi di controllo e gestione dei rischi lungo la catena del valore aziendale.Questo nuovo progetto, nato su iniziativa di, sarà sostenuto anche da altre primarie aziende e istituzioni. L’iniziativa risponde alle sfide di un contesto globale sempre più complesso che vede le imprese affrontare crescenti rischi esterni (es. cyber, supply chain, reputazione etc.), la cui gestione richiede la cooperazione tra imprese, valicando i tradizionali confini dei sistemi di controllo interno. Questa nuova prospettiva suggerisce alle grandi organizzazioni di promuovere e supportare con approccio solidale la crescita del proprio ecosistema e lo sviluppo progressivo di competenze distintive in materia di Risk & Control Governance.G·row intende quindi veicolare una nuova visione del sistema di controllo e gestione dei rischi, passando da un approccio "interno" ad uno "" lungo la catena del valore. Tale approccio è in linea con i principi dell’Agenda ONU 2030 che evidenzia l’importanza della creazione di partnership efficaci in cui condividere conoscenze, competenze, tecnologie e risorse a sostegno dello sviluppo sostenibile.G·row svilupperà un framework condiviso partendo dalle esperienze e dalle migliori pratiche delle imprese Partner. Il framework sarà diffuso attraverso una piattaforma gratuita, che fornirà accesso immediato a strumenti e risorse per: favorire la transizione verso modelli di controllo scalabili, valorizzando soluzioni traversali e semplificazioni operative; autovalutarsi e confrontarsi con realtà comparabili per dimensione e settore, identificando eventuali punti di forza e aree di miglioramento; intraprendere un percorso di miglioramento organico e adattivo, funzionale all’evoluzione continua e sostenibile del proprio sistema di controllo e gestione dei rischi, in particolare per le PMI.Attualmente,, il cui contributo è imprescindibile per il successo di un’iniziativa a vocazione sistemica e con ricadute positive sul tessuto imprenditoriale. Nell’ambito dell’alleanza, Eni apporterà l’esperienza consolidata nella strutturazione ed integrazione di modelli di governance e gestione dei rischi; McKinsey contribuirà con le sue competenze sui temi del rischio e della resilienza; SAP condividerà le sue competenze architetturali e tecnologiche e la sua profonda conoscenza dei processi di business a supporto della piattaforma, sviluppata su SAP Business Technology platform.L’iniziativa conferma l’impegno di Eni nel promuovere – unitamente a Partner aziendali di primario standing nazionale e internazionale - la, anche grazie all’innovazione in materia di governo e gestione dei rischi.