Bitcoin in rally verso la soglia dei 100.000 dollari

(Teleborsa) - Non si arresta la corsa delche continua a segnare nuovi record. Un rally che vede avvicinare la criptovaluta sempre più verso quota 100.000 dollari, sostenuto dall'aumento dell'interesse degli investitori, dopo l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.Il presidente eletto ha promesso unasotto la futura amministrazione americana. Il tycoon nell'ultimo anno non ha nascosto la sua preferenza per le criptovalute, affermando più volte di voler sviluppare questo mercato e di voler trasformare gli Stati Uniti nella capitale delle crypto.Ilè attualmente in rialzo del 2,8% a 97.140 dollari. In aumento anche(+1,9%),(+1%) e(+2,6%).Ad innescare l'ennesima impennata della criptovaluta più conosciuta al mondo sono state anche le rinnovate: la decisione del Presidente americano uscente Joe Biden di armare Kiev e la risposta del Presidente russo Vladimir Puntin, che non ha escluso una deriva del conflitto nel nucleare.Al raggiungimento del traguardo dei mille giorni di guerra, Kiev ha deciso di lanciare i missili Atacms forniti dagli USA contro un deposito d'armi, innescando la dura risposta di Putin sulla che ha firmato la nuova dottrina nucleare, aprendo la strada ad una risposta "estrema" nel caso di attacchi profondi.