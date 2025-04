Digital Asset, masse su nuovo record nonostante i deflussi

(Teleborsa) -, registrando ampi deflussi, in scia alla fuga di capitali che ha colpito l'azionario e l'obbligazionario statunitense, sull'onda della politica dei dazi lanciata dall'amministrazione Trump. L'aumento del valore degli asset digitali, tuttavia, ha fatto salire il, che raggiungonoi. E' quanto emerge dal report settimanale di, la principale società d'investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, a firma i James Butterfill, Head of Research.La scorsa settimana, gli asset digitali hanno registratodi dollari - terza settimana consecutiva di flussi negativi - portando il totale delle ultime settimane a -7,2 miliardi di dollari e quasi azzerando iora ad appenadi dollari.Ilavvenuto alla fine della scorsa settimana, tuttavia, ha contribuito a risollevare leportandole adal picco negativo dell'8 aprile 2025 (il più basso toccato da novembre del 2024), sulla scorta della temporanea revisione dei dazi da parte del Presidente Trump.Entrando nel dettaglio dei singoli asset,ha riportato i751 milioni. I flussi positivi sulla criptovaluta - da inizio anno a oggi - restano pari a +545 milioni di dollari. Anche lo short-bitcoin ha mostrato un comportamento simile, con deflussi paria -4,6 milioni.è stato l’asset digitale che ha riportato i secondi maggiori deflussi, pari a. Anche(-5,1 milioni)(-0,78 milioni)(-0,58 milioni)Altre altcoin, invece, hanno registrato. Tra queste,ha registratodi dollari , mentre, riportano rispettivamente flussi positivi pari a 0,46 milioni, 0,25 milioni e 0,25 milioni.