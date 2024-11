Bundesbank: rischio di credito è ora sempre più al centro dell'attenzione

(Teleborsa) - Il sistema finanziario tedesco ha superato bene il periodo di tassi di interesse in forte aumento nel complesso ed è rimasto stabile anche negli ultimi dodici mesi. Nel frattempo, i tassi di interesse sono tornati a scendere. Sebbene le perdite non realizzate che si erano accumulate nei bilanci di intermediari finanziari come assicuratori, fondi di investimento e fondi pensione con l'aumento dei tassi di interesse siano diminuite, "". Lo afferma lanella sua Financial Stability Review 2024."Il sistema finanziario sta affrontando sfide acute a causa delle tensioni geopolitiche e di un'economia debole - ha affermato, membro del comitato esecutivo della Bundesbank - Anche l'economia sta subendo una trasformazione. Ciò sta rendendo i supervisori. La nostra massima priorità deve essere un sistema finanziario resiliente".La banca centrale tedesca spiega che la redditività delle banche continua a svilupparsi positivamente grazie ai bassi tassi di interesse nelle attività di deposito e ai conseguenti bassi costi di finanziamento. Le principali vulnerabilità derivanti dal periodo di bassi tassi di interesse sono finora diminuite gradualmente, in particolare quelle a cui sono esposti i prestiti immobiliari residenziali. "Lanegli ultimi anni", ha sottolineato Theurer.Secondo la Bundesbank, glitedeschi hanno resistito all'aumento dei tassi di interesse tanto quanto le banche, ma "continuano ad affrontare il". Le perdite sui prestiti immobiliari commerciali sono aumentate notevolmente. Tuttavia, queste sono concentrate tra una manciata di banche e assicuratori. Nel complesso, quindi, i rischi rimangono gestibili per il sistema finanziario. Il rischio di liquidità nei fondi immobiliari aperti potrebbe amplificare gli sviluppi sopra menzionati nel mercato immobiliare commerciale. "La velocità con cui il rischio di liquidità può materializzarsi per i fondi immobiliari commerciali aperti è tenuta sotto controllo da lunghi periodi di preavviso di rimborso e periodi minimi di detenzione", si legge nel rapporto.