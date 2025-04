Misitano & Stracuzzi, finanziamento per 10 milioni di euro da Banco BPM

Banco BPM

Misitano & Stracuzzi

(Teleborsa) -ha perfezionato un'operazione dia favore di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie. La linea di credito, della durata di 24 mesi, permetterà di sostenere parte del fabbisogno finanziario dedicato all'approvvigionamento della materia prima e delle spese correlate all'export."Banco BPM è sempre stato un partner di riferimento per la nostra azienda e, anche in questa circostanza, conferma la propria attenzione al tessuto imprenditoriale siciliano - ha sottolineato- Stiamo continuando ad acquisire importanti contratti di fornitura con i nostri principali e storici, i quali stanno ricevendo stimoli anche dai nuovi stabilimenti in fase di realizzazione. Il supporto finanziario ricevuto rappresenta uno strumento molto importante che contribuirà certamente al raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita anche a medio-lungo termine"."Ancora una volta siamo vicini alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese - ha affermato- La nostra banca mette a disposizione prodotti e servizi su misura per accompagnare gli imprenditori e le loro aziende nei loro percorsi di crescita. In questo caso con orgoglio abbiamo deciso di affiancare i progetti strategici di Misitano & Stracuzzi, un'eccellenza italiana con profonde radici nel territorio siciliano".