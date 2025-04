Buch (BCE): non vediamo stress di liquidità sui mercati, margin call vengono soddisfatte

(Teleborsa) - "I mercati devono scoprire qual è la corretta valutazione degli asset in tutto il mondo.. Dobbiamo anche dire che, ovviamente, le azioni bancarie sono aumentate notevolmente negli ultimi mesi. Quindi c'è una certa correzione". Lo ha affermato, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista con Bloomberg."Una delle prime cose che monitoriamo come autorità di vigilanza è la liquidità - ha spiegato - Gli indicatori che stiamo osservando ora sono praticamente immutati. Quindi esamineremo sempre gli indicatori di liquidità. Dal 2023 effettuiamo un monitoraggio settimanale della liquidità. Questo ci avvantaggia molto ora. Finora,. Abbiamo assistito a un aumento delle margin call che vengono soddisfatte. Ma per quanto ne so, non vediamo davvero vulnerabilità significative che potrebbero avere un impatto negativo sulle banche. Resta però da vedere come si evolverà la situazione".A una domanda sul rischio di credito derivante dai dazi, ha risposto: "Fino a un mese fa c'era molta incertezza su cosa sarebbe successo. Ora abbiamo maggiori informazioni, ma regna ancora molta incertezza. Collaboriamo da tempo con le banche affinché dispongano di informazioni sufficientemente granulari sui loro portafogli creditizi per valutare questo tipo di rischio.. Ci vuole tempo perché tale impatto si percepisca nell'economia reale".Quando le è stato chiesto di un possibile stop ai dividendi delle banche, ha detto: "perché si è trattato di uno shock del tutto inaspettato. All'epoca c'era anche molta incertezza su come si sarebbero evolute le misure fiscali messe in atto. La raccomandazione non era di non consentire alle banche di distribuire dividendi, ma di rinviarli fino a quando tale incertezza non fosse stata risolta. Ora che siamo nella prassi normale, valutiamo i piani di distribuzione delle banche su un orizzonte temporale di medio termine. Alla fine, quanto trattenere gli utili e quanto investire nel loro modello di business a lungo termine. Ci troviamo chiaramente in una situazione diversa rispetto a quella in cui ci trovavamo durante il COVID. Ora stiamo monitorando i piani di distribuzione delle banche come di consueto".A una domanda diretta se può escludere che si ripeta la raccomandazione di sospendere i dividendi, ha detto: "Ora".