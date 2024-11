Cipollone (BCE): necessario investire per raggiungere alto livello di resilienza informatica

(Teleborsa) - "Se qualcuno del team delle infrastrutture finanziarie europee subisce un goal nella "partita" cyber, corriamo tutti il ??rischio di perdere. È quindi. In questo contesto, la strategia informatica aggiornata introduce esercitazioni di test basate su scenari a livello di settore per valutare la preparazione". Lo ha affermato, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), durante un evento a Francoforte."Purtroppo, nell'attuale contesto geopolitico e tecnologico, il- ha detto Cipollone - Le entità devono affrontare un numero crescente di attori informatici statali con tasche profonde e devono proteggere una superficie di attacco che si sta ampliando a causa delle tendenze tecnologiche".In questo contesto, "le entità potrebbero scoprire che mantenere solide difese informatiche richiederà ancora più tempo e sforzi - ha sottolineato il funzionario della BCE - Impegnare più risorse nella difesa potrebbe creare tensioni all'interno delle organizzazioni, poiché ciò potrebbe distoglierle da altri sforzi. Tuttavia, alla fine, raggiungere un'elevata resilienza informatica è una parte fondamentale dell'offerta di prodotti delle infrastrutture del mercato finanziario. Pertanto, per ottenere un successo a lungo termine è".