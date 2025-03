BCE, Kazimir: tenere aperte tutte le opzioni su tagliare di nuovo o fare una pausa

(Teleborsa) - "Il taglio dei tassi della scorsa settimana ci ha avvicinato visibilmente alla nostra destinazione, ma". Lo ha affermato, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e membro del consiglio direttivo della BCE, in un post sul sito della banca centrale slovacca."Nonostante le incoraggianti tendenze inflazionistiche, sto ancora cercando una conferma innegabile che la disinflazione continuerà - ha spiegato - Sfortunatamente,. Le tensioni geopolitiche e commerciali aggiungono un altro strato di imprevedibilità, complicando ulteriormente le cose. La storia ci ha insegnato che i dazi rallentano la crescita e aumentano l'inflazione, esattamente ciò che vogliamo evitare"."Nelle prossime settimane, dobbiamo valutare attentamente tutti i dati in arrivo e integrare ciò che apprendiamo con un giudizio cauto - ha detto Kazimir - Tutto per mantenere il necessario livello di flessibilità. Questa flessibilità significa rimanere aperti mentalmente e. Qualunque cosa faremo dipenderà interamente dai dati in arrivo".