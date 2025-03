Ambiente, Pichetto incontra dg dell'Oim: focus su mobilità climatica

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,ha incontrato la direttrice generale dell'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM),, a Roma nel quadro degli incontri di alto livello tra OIM e Governo italiano. Il ministro la direttrice generale hanno discusso del nesso sempre più stretto tra cambiamento climatico e flussi migratori ed in particolare del sostegno che il MASE ha intenzione di garantire al progetto per la creazione di un centro a Roma su Innovazione e Mobilità Climatica ("Climate Mobility Innovation Hub"), che favorirà cooperazione e ricerca su soluzioni innovative rispetto ai flussi migratori indotti dal clima, con particolare riguardo alla mobilità climatica in Europa, Africa e nel Mediterraneo."La– ha convenuto Pichetto con Pope – è una delle più pressanti del nostro tempo. Gli eventi climatici estremi mettono a rischio sicurezza e stabilità, soprattutto delle comunità vulnerabili in Africa e Mediterraneo. Proprio queste aree - ha sottolineato il titolare del MASE - sono il focus della strategia italiana per sostenere sicurezza e crescita sulle due sponde del Mediterraneo con partenariati che l'Italia sta promuovendo con il Piano Mattei e con il Processo di Roma"."Vogliamo rafforzare anche con l'OIM – ha sottolineato– le attività che vedono l'Italia fortemente impegnato in tutti gli ambiti internazionali per promuovere soluzioni efficaci al crescente impatto del cambiamento climatico sui flussi migratori. Per raggiungere gli obiettivi comuni - secondo il Ministro italiano dell'Ambiente - è sempre più necessario un approccio strutturato a livello internazionale. La creazione di un centro d'eccellenza in Italia - ha evidenziato il Ministro Pichetto Fratin - favorirà il coordinamento tra gli attori coinvolti nella gestione della mobilità climatica e lo sviluppo di soluzioni operative innovative per affrontare il fenomeno, potendo anche contare sul know-how italiano, sia nel settore pubblico che in quello privato".