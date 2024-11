Eventi e scadenze del 21 novembre 2024

Lunedì 11/11/2024

Lunedì 18/11/2024

Martedì 19/11/2024

Mercoledì 20/11/2024

Giovedì 21/11/2024

(Teleborsa) -- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- L'evento annuale si svolge a Francoforte. Verranno presentate le novità di aziende in Germania e internazionali riguardanti i settori della Finanza e degli Enti finanziari. Discorso di apertura, lunedì 18, del vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Rimini Expo Centre - La 11ª edizione dell'appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group, dedicato all'intermobilità. Punto di incontro per domanda e offerta di mobilità collettiva e condivisa, coinvolgendo istituzioni e stakeholder internazionali per progettare un sistema in linea con gli obiettivi della Next Generation EU per la transizione energetica- Rimini Expo Centre - Forum della mobilità sostenibile condivisa, organizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e con il supporto tecnico dell'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility e di Euromobility. L'evento si svolgerà in contemporanea con IBE- Lingotto, Torino - L'assemblea annuale, dal titolo "Facciamo l’Italia, giorno per giorno", si aprirà con la XX assemblea congressuale, chiamata ad eleggere il nuovo presidente. Sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e numerose personalità di spicco- Università Luiss Guido Carli, Roma - Il WEF torna in Italia per la 2ª edizione, riunendo leader istituzionali, imprenditori, accademici e professionisti per discutere temi cruciali come l'uguaglianza di genere e l'empowerment economico delle donne con un focus su inclusività e innovazione, oltre a temi centrali per l'economia e la società- Bruxelles - I ministri dell'UE procederanno a uno scambio di opinioni sul futuro della politica commerciale dell'UE, seguito da una discussione sullo stato di avanzamento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. La colazione di lavoro sarà incentrata sulla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)- Milano LUISS Hub - La 5ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Innovation out of the box" si concentrerà sull’Innovazione, la Tecnologia e lo sviluppo del Digitale nel settore Assicurativo. Punto di riferimento per start-up insurtech, compagnie assicurative, investitori, esperti e regolatori- Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo con tutte le forze produttive e sindacali del territorio e gli enti locali sul futuro dell’area industriale di Priolo Gargallo- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - XX edizione del Forum di AIPB, evento annuale della community Private, al quale parteciperanno numerosi esperti per offrire una panoramica completa sui più importanti temi del momento. Tra gli interventi, Andrea Ragaini (Presidente AIPB) e, in attesa di conferma, Federico Freni (Sottosegretario di Stato)09:00 -- Cinema Barberini, Roma - 13ª edizione del Summit del Sole 24 ore. Evento di riferimento per i rappresentanti del settore sanitario e farmaceutico e delle istituzioni. Tra gli interventi, il Ministro Schillaci, il Direttore de Il Sole 24 Ore, il Presidente di Farmindustria e il DG di AGENAS10:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l’audizione del direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise10:30 -- Congress Center, Aeroporto di Bari - L’evento vuole promuovere un confronto tra Istituzioni ed imprese sullo stato di attuazione del processo di transizione green e di innovazione digitale degli aeroporti, mettendo a fuoco i risultati raggiunti e i nuovi obiettivi da traguardare10:30 -- Auditorium CONSOB, Roma - Conferenza organizzata dalla CONSOB. Aprirà i lavori il Prof. Paolo Savona (Presidente CONSOB). Seguirà l’intervento dell’Avv. Villy de Luca (Head of Trading and Capital Markets for EMEA, Squarepoint Capital LLC)11:00 -- L’innovazione nelle imprese (Anni 2020-2022)12:00 -- Roccaraso - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla commemorazione dell'81° anniversario dell’Eccidio dei Limmari12:00 -- ll Benessere equo e sostenibile dei territori - La regione Valle d’Aosta (Anno 2024)17:00 -- Palazzo del Quirinale, Roma - Cerimonia di consegna dei Premi Balzan alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Partecipa il presidente della Camera, Lorenzo Fontana- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 settembre 202409:30 -- Appuntamento: Presentazione Piano Industriale 2025-2027 con il CEO Roberto Zoia