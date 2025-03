IGD, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

IGD SIIQ

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,0 euro) ilsu, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 24%.Gli analisti scrivono che i, compresi buoni indicatori aziendali. Il rifinanziamento garantito dalla società lo scorso febbraio ha aperto la strada a un aumento del dividendo proposto per FY24 (2x rispetto alle precedenti aspettative, circa il 5% di dividend yield ai prezzi correnti), e in linea con il piano della società.Intesa hasu ricavi e EBITDA sostanzialmente stabili, principalmente grazie a un leggero miglioramento delle valutazioni e a un costo medio del debito inferiore considerando il rifinanziamento firmato nel 1Q25."Il titolo è scambiato con uno- si legge nella ricerca - Continuiamo ad apprezzare la solida performance operativa del portafoglio di IGD e crediamo che in futuro il miglioramento della visibilità sulle cessioni pianificate, dopo il rifinanziamento, in un contesto di tassi di interesse in calo, potrebbe supportare il percorso di rivalutazione del titolo".