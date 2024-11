L'Italia terza nella classifica OCSE per pressione fiscale al 42,8%

(Teleborsa) -nel 2023 registrava unstabile rispetto all'anno precedente, ma terzo in classifica e superiore alla media dell'organizzazione, pari al 33,9%. Sopra l'Italia vi sono solo(43,4%) e(43,8%).L'indaginesegnala che la media dell'organizzazione al 33,9% nel 2023, risultava 0,1 punti percentuali al di sotto del 2021 e del 2022, madel 33,4% nel 2019. Il rapporto tra tasse e PIL lo scorso anno è aumentato in 18 Paesi su 36 ed è diminuito in 17 paesi.(di almeno 2,5 punti percentuali) si sono verificati in Lussemburgo, Colombia e Turchia, mentre i cali maggiori (di almeno 3 punti) sono stati osservati in Israele, Corea e Cile.è quella del, al 17,7%, contro la più alta della Francia, al 43,8%.In media nei paesi OCSE,ammontavanoe generavano il 2,2% delle entrate fiscali totali nel 2022. Tuttavia, queste entrate sono diminuite in percentuale del PIL tra il 2000 e il 2022, soprattutto le accise sugli alcolici.si confermano gli sforzi dei governi per migliorare l'efficacia dei loro sistemi e combattere le frodi (ad esempio la maggior parte dei paesi dell’OCSE ha attuato riforme per garantire che l’IVA venga effettivamente riscossa sulle vendite online) e mostra che le entrate IVA continuano ad aumentare in tutti i paesi dell’OCSE, raggiungendototali nel 2022, in aumento di 0,1 punti rispetto al 2021.