BlackBerry riduce la perdita annuale a 79 milioni di dollari

BlackBerry

(Teleborsa) -, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless ha registrato un fatturato di 141,7 milioni di dollari per ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 28 febbraio 2025), inferiore ai 152,9 milioni di dollari registrati un anno fa. L'utile netto rettificato è stato di 17,7 milioni e la perdita netta è stata di 7,4 milioni.Il fatturato totale dell'azienda per l'è stato di 534,9 milioni, inferiore ai 759,1 milioni di dollari registrati un anno faL'utile netto rettificato per l'intero anno fiscale è stato di 12,5 milioni e la perdita netta è stata di 79 milioni (vs -130,2 milioni)."BlackBerry ha chiuso questo anno fiscale trasformativo con un altro trimestre di solide performance finanziarie da tutte e tre le divisioni: QNX, Secure Communications e Licensing. Abbiamo anche fatto un grande passo avanti completando la vendita dell'attività Cylance ad Arctic Wolf, una situazione vantaggiosa per tutte le parti, e rafforzando significativamente il nostro bilancio nel processo", ha affermatodi BlackBerry."Abbiamo iniziato l'anno con l'obiettivo di fornire redditività ee siamo lieti di aversu tutta la linea - ha aggiunto - BlackBerry entra nel nuovo anno fiscale in una solida posizione finanziaria, con un solido bilancio che offre l'opzionalità per guidare il valore per gli azionisti".L'azienda haun fatturato compreso tra 504 milioni e 534 milioni per l'anno fiscale che si concluderà a febbraio dell'anno prossimo, e un EPS rettificato tra 0,08 e 0,10 dollari.