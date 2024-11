Assoinfluencer e AICDC: soddisfazione per il primo codice ATECO per gli influencer

(Teleborsa) - Il conseguimento della classificazione ATECO per leè un risultato di grande importanza per il settore, raggiunto congiuntamente da diversi attori quali ilcon ildall'e dache conhanno presentato la proposta rubricata C32 ad Istat ed Eurostat poi accolta, grazie al lavoro di tutti gli attori sopra menzionati relativamente al73.11.03.Le istanze plurime, ma aventi comuni intenti, infatti, hanno permesso un esito positivo dell'iter avente portata comunitaria."Ringraziamo tutti coloro i quali hanno permesso che un lavoro durato tre anni diventasse realtà. Confcommercio Professioni e il Sottosegretario Massimo Bitonci hanno sostenuto le nostre istanze e siamo felici di aver lavorato al fianco di AICDC. È unper il settore, ma il nostro lavoro non è finito, anzi ciò spinge ancora di più il settore ad ambire ed a seguire un intento comune", commenta"Ringraziamo Assoinfluencer per questo risultato storico che abbiamo ottenuto, insieme, oggi", commenta"Il loro lavoro e il loro sostegno all'intero iter è stato essenziale per arrivare dove siamo oggi, nonché perulteriormente le istituzioni circa l'esigenza di una normativa sistemica dedicata all'intero settore".