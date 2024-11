Faro di Bankitalia sui certificates: strumenti rischiosi, cresce peso in portafoglio famiglie

(Teleborsa) - L'ammontare diè ulteriormente cresciuto, raggiungendo i(erano 44 miliardi alla metà del 2023). È quanto emerge nella secondo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria del 2024d della Banca d'Italia. Dopo i titoli di Stato nazionali, questi rappresentano in aggregato la categoria di titoli di debito più rilevante nel portafoglio delle famiglie."Si tratta di strumenti complessi che in alcuni casi possono essere soggetti ad ampie variazioni di prezzo edqualora si verificasse uno scenario avverso", osserva la Banca d'Italia.Viene osservato che nel corso dell'anno si è rilevata un'di certificates, acquistati prevalentemente dalle famiglie. La Banca d'Italia "sta segnalando da tempo tale fenomeno e continua a monitorarne l'evoluzione".La presenza di questi strumenti, "", è cresciuta in modo significativo nel portafoglio delle famiglie a partire dal 2022, arrivando a rappresentare a giugno del 2024 quasi il 12 per cento dei titoli di debito detenuti. Sulla base dell'Indagine congiunturale sulle famiglie italiane (ICF), circa il 10 per cento dei nuclei, per lo più in buone condizioni reddituali e finanziarie, investe in certificates.