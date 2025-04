illimity, lancio del business dei Certificates dal 2026: stock di 900 milioni nel 2028

illimity

Banca Ifis

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan,all'interno delle nuove Linee Guida Strategiche 2026-2028 in scenario stand-alone, cioè che non considera l'OPAS annunciata daIl comparto dell'Investment Banking si focalizzerà nel, come l'accesso ai mercati dei capitali, la gestione dei rischi finanziari e operazioni di cartolarizzazione sottoscritte nell'ambito di operazioni di finanziamento e ottimizzazione della struttura di capitale delle imprese clienti. Con riferimento a queste ultime illimity è ben posizionata per cogliere le opportunità di un mercato in forte crescita - che a fine 2024 contava crediti cartolarizzati per 132 miliardi di euro - grazie a elevate expertise interne e track record riconosciuti sul mercato.sono previsti infatti in forte crescita a 1,5 miliardi di euro nel 2028 da 0,3 miliardi nel 2024 (CAGR 24-28 del 54%). La redditività del comparto sarà inoltre supportata dall'aumento di attività fee-based derivanti sia dalla maggiore azione di cross selling per operazioni di copertura del rischio tasso sui clienti corporate degli altri comparti di business, sia grazie ad un ampliamento delle fonti di ricavo commissionali anche tramite il business dei Certificates.Nell'ambito delle strategie volte a incrementare i ricavi del Gruppo, si prevede infatti il. L'offerta di tali strumenti finanziari è in linea con le strategie di sviluppo e ampliamento della gamma prodotti offerta dalla Divisione Investment Banking, coerentemente con l'approccio seguito nel triennio 2022-2024 di scale-up progressivo del business e attraverso investimenti mirati a rafforzare il posizionamento sul mercato della Divisione stessa. Loè atteso raggiungere un intorno di