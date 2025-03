Bankitalia, coefficiente di riserva di capitale anticiclica resta a zero

(Teleborsa) -ha comunicato che il(countercyclical capital buffer, CCyB)per cento per il secondo trimestre del 2025, considerando il coefficiente in vigore per il corrente trimestre, pari allo zero per cento, appropriato al contesto macro-finanziario attuale.Nel quarto trimestre del 2024 lo scostamento deldal suo trend di lungo periodo (credit-to-GDP gap), pur migliorando, è rimasto negativo per circa undici punti percentuali se calcolato in base alla metodologia sviluppata dalla Banca d'Italia. Indicazioni analoghe provengono dal rapporto tra credito bancario e PIL.La dinamica delresta debole. L'incidenza del complesso dei finanziamenti deteriorati rimane su livelli storicamente bassi; il tasso di disoccupazione è in rialzo, ma resta ai livelli minimi dal 2007. Nel terzo trimestre del 2024 i prezzi delle abitazioni in termini reali sono aumentati rispetto al trimestre precedente e lo scostamento dal trend di lungo periodo (price gap) è tornato positivo.