Fondi, Bankitalia: aumenta esposizione verso mercati obbligazionari italiani

(Teleborsa) -"si confermano". Lo afferma la Banca d'Italia nel secondo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria del 2024.Nel secondo e nel terzo trimestre del 2024 ildei fondi comuni aperti gestiti da società e gruppi italiani ha(circa 3,5 miliardi). Le sottoscrizioni nette nel comparto dei fondi obbligazionari, iniziate con il rialzo dei rendimenti di mercato, hanno più che compensato i deflussi netti negli altri segmenti. La raccolta netta ha continuato a essere negativa per i fondi che rispettano criteri di sostenibilità sotto i profili ambientale, sociale e di governo societario (environmental, social and governance, ESG).Nella prima metà dell'anno ècomplessiva dei fondi italiani e dell'area dell'euro; gli investimenti del comparto svolgono un ruolo rilevante soprattutto nel segmento delle società non finanziarie, di cui detengono circa un terzo delle obbligazioni in circolazione. La quota nel mercato di titoli di Stato è invece circa un decimo.Tra gennaio e agosto ilparticolarmente elevate si è mantenutoper i comparti non azionari; all'interno di questi il patrimonio dei fondi vulnerabili rimane su livelli bassi (1,9 per cento del totale). Un'analisi delle prove di stress di liquidità condotte dai gestori di un campione di fondi vulnerabili ha fatto emergere ambiti di miglioramento su modelli e scenari utilizzati, viene sottolineato.A giugno del 2024 ilgestito daiitaliani ha(circa il 12 per cento del patrimonio dei fondi italiani), soprattutto grazie alla crescita del segmento dei fondi che investono nel capitale di rischio di imprese non quotate (private equity) cui è riconducibile pressoché la metà degli attivi. Gli investitori nei nuovi FIA mobiliari istituiti in questo periodo sono quasi esclusivamente italiani, principalmente assicurazioni e fondi pensione.da parte dei FIA mobiliari italiani si mantengono: la leva rimane su livelli bassi (108 per cento) e inferiori alla media dell'area dell'euro (122 per cento). La leva indiretta dei fondi di private equity, riconducibile all'indebitamento delle società controllate, è lievemente diminuita (al 53 per cento del patrimonio netto del comparto). Anche i rischi di liquidità restano limitati.