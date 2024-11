Ryanair, ricorso immediato contro multe "illegali e infondate" della Spagna

Ryanair

(Teleborsa) -hacontro lesui bagagli annunciate dalla Spagna questa mattina , che la compagnia aerea descrive come "multe illegali e infondate". Le politiche di Ryanair sui bagagli sono già state approvate in diversi procedimenti nei tribunali spagnoli e dell'UE, l'ultimo dei quali presso i tribunali spagnoli di Barcellona, si legge in una nota."Queste multe illegali e infondate, inventate dal Ministero dei Consumatori spagnolo per motivi politici,- ha commentato il- Ryanair ha utilizzato per molti anni le tariffe per i bagagli e le tariffe per il check-in in aeroporto per modificare il comportamento dei passeggeri, convertendo questi risparmi in tariffe più basse per i consumatori"."Le multe illegali di oggi in Spagna violano il diritto dell'UE e, che hanno ripetutamente difeso il diritto di tutte le compagnie aeree dell'UE di fissare prezzi e politiche, libere da interferenze governative - ha aggiunto - Queste multe illegali spagnole, che si basano su un'antica legge degli anni '60 che ha preceduto l'adesione della Spagna all'UE, distruggerebbero la capacità delle compagnie aeree low cost di trasferire i risparmi sui costi ai consumatori attraverso tariffe più basse"."Il successo di Ryanair e di altre compagnie aeree a basso costo in Spagna e in tutta Europa negli ultimi anni è interamente dovuto al regime europeo Open Skies e alla libertà delle compagnie aeree di stabilire prezzi e politiche, che è ciò che sono le multe illegali spagnole di oggi", ha detto O'Leary.