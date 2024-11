Spagna, sanzioni per 179 milioni di euro a compagnie aeree low cost per pratiche abusive

Ryanair

Easyjet

(Teleborsa) - Il ministero dei Diritti Sociali, dei Consumi e dell'Agenda 2030 dellaha comunicatoper un importo di, per pratiche come l'addebito di supplementi per il bagaglio a mano o per riservare posti adiacenti per accompagnare le persone a carico.Le compagnie aereesono:per 107.775.777 euro, Vueling per 39.264.412 euro,per 29.094.441 euro, Norgewian per 1.610.001 euro, Volotea per 1.189.000,99 euro.Tra le sanzioni rientra anche il, che sono le seguenti: richiedere il pagamento di un supplemento per il trasporto del bagaglio a mano in cabina; richiedere il pagamento di un costo aggiuntivo sul prezzo del biglietto per la prenotazione di posti adiacenti in caso di minori e persone a carico e loro accompagnatori; non consentire il pagamento in contanti negli aeroporti spagnoli; imporre una tariffa sproporzionata e abusiva ai passeggeri per la stampa della carta d'imbarco; omissioni di informazioni ingannevoli e scarsa chiarezza dei prezzi pubblicati sia sul proprio sito che su quelli di terzi, rendendo difficile per i consumatori confrontare le offerte di prezzo e prendere decisioni da parte degli stessi.Nel caso di, inoltre, viene sanzionata anche la pratica secondo cui agli utenti viene addebitata una cifra sproporzionata per laquando non ne sono in possesso.