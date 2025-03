Air Baltic, rumors: possibile IPO a Londra già nel prossimo trimestre

Deutsche Lufthansa

(Teleborsa) - La compagnia aerea lettonesta, secondo quanto scrive Bloomberg citando fonti vicine alla questione. Un'offerta pubblica iniziale (IPO) potrebbe raccogliere fino a 300 milioni di euro, ha detto la società a settembre, confermando di stare semplificando la propria struttura nell'ottica di uno sbarco in Borsa, dopo il via libera del governo lettone.All'inizio di quest'anno,ha accettato di acquisire un'che rappresenta una partecipazione del 10% in Air Baltic per 14 milioni di euro. L'accordo dovrebbe concludersi nel secondo trimestre. Lufthansa sarà in grado di scambiare le sue azioni convertibili in azioni ordinarie al momento di un'IPO."Restiamo impegnati nella crescita sostenibile, ottimizzando la nostra flotta e potenziando la rete perdi airBaltic per il futuro, inclusa una potenziale IPO", ha detto oggidi airBaltic, in occasione della presentazione dei risultati 2024.La società ha raggiunto il suo, quasi 748 milioni di euro, con un aumento del 12% anno su anno rispetto al 2023. Tuttavia, airBaltic hadi 118 milioni di euro, dovuta principalmente a fattori esterni, tra cui il deprezzamento accelerato dei motori Pratt & Whitney, che ammontava a 73 milioni di euro, e rettifiche non monetarie correlate alla valuta, tra cui il deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense nel 2024 e il servicing del programma obbligazionario ampliato del Gruppo da maggio 2024.airBaltic è la compagnia aerea leader nei Paesi baltici e. In quanto compagnia aerea ibrida, sfrutta i vantaggi sia della rete tradizionale che delle compagnie low cost. Attraverso una rete di quasi 130 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere e, stagionalmente, Gran Canaria, airBaltic collega i Paesi Baltici con oltre 70 destinazioni in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Caucaso.Fondata nel 1995, oggi airBaltic gestisce una delle flotte più giovani d'Europa, composta da 50 aeromobili Airbus A220-300, e impiega oltre 2.800 persone. Nel febbraio 2025, airBaltic è diventata la prima compagnia aerea europea a offrire