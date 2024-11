Giornata internazionale eliminazione violenza contro le donne. Enav illumina di rosso la torre di controllo di Fiumicino

(Teleborsa) - A partire dalla serata di oggi, la, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, saràPer il secondo anno consecutivo, la Società guidata dall'Amministratore Delegatoprosegue nella sua campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere utilizzando anche questa modalità visiva d'impatto.– Presidente di ENAV – ha dichiarato: "Secondo i dati ISTAT quasi una donna su tre in Italia dichiara di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita. Di fronte a questo fenomeno, un'azienda ha l'obbligo morale di rappresentare un luogo sicuro e di supporto per le donne in difficoltà. Per questo motivo, il nostro Gruppo ha aderito all'iniziativa SupportHer, al fine di sensibilizzare le colleghe e i colleghi sul tema della violenza di genere, non solo attraverso momenti di informazione ma anche grazie ad un vero e proprio network di dipendenti: donne e uomini che, dopo un percorso di formazione, saranno in grado riconoscere, gestire e orientare le colleghe in difficoltà".L'iniziativa SupportHer è realizzata in collaborazione con la Consigliera di Fiducia ENAV, una figura presente in azienda dal 2021. Un interlocutore a cui le persone della Società possono rivolgersi ogni volta che si ritiene di essere vittime di discriminazioni, molestie o abusi sul luogo di lavoro.Queste azioni si inseriscono in una più ampia politica relativa ai temi della Diversity, Equity and Inclusion che il Gruppo ENAV promuove nei confronti delle proprie persone, un impegno che ha portato ENAV, nel luglio di quest'anno, al conseguimento della certificazione di parità di genere