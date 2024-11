Eventi e scadenze: settimana del 25 novembre 2024

Lunedì 25/11/2024

Eligo

Solutions Capital Management Sim

Martedì 26/11/2024

Abercrombie & Fitch

Best Buy

Dell Technologies

HP

Macy's

Ferragamo

Urban Outfitters

Industrie De Nora

Maire

Mercoledì 27/11/2024

3D Systems

Acea

Dhh

GPI

Websolute

Giovedì 28/11/2024

Dexelance

Gentili Mosconi

Growens

Anima Holding

Venerdì 29/11/2024

Zucchi

(Teleborsa) -- Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Bruxelles - I ministri cercheranno di adottare una raccomandazione relativa a carriere attraenti e sostenibili nell'istruzione superiore. Tra gli altri temi all'ordine del giorno figura quello delle opportunità "glocali" per i giovani che vivono in zone rurali e remote- Fiuggi - Seconda riunione dei Ministri degli Esteri del G7, presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’obiettivo dell’incontro è rafforzare il ruolo del G7 come principale forum di consultazione tra le grandi democrazie liberali e come fattore di stabilità di fronte alle grandi crisi in atto a livello globale- Roma - Decima conferenza internazionale sul mediterraneo organizzata dal MAECI con ISPI che riunisce rappresentanti politico-istituzionali di primo livello, funzionari, esperti, analisti ed esponenti della società, dell’economia e dei media per discutere di alcuni dei temi fondamentali per il Mediterraneo09:30 -- Sala Longhi Unioncamere, Roma - Al convegno sarà illustrato e discusso l'inquadramento territoriale e progettuale del Ponte sullo Stretto di Messina e la più recente analisi sui costi e benefici dell'opera, commissionata da Unioncamere Sicilia a Uniontrasporti. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Unioncamere Andrea Prete e il Ministro Matteo Salvini e l'AD di Webuild, Pietro Salini09:30 -- Hotel Cavalieri Waldorf Astoria, Roma - Sessione di apertura della decima edizione del "Rome Med Dialogues" alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella10:30 -- I centri antiviolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza - Anno 202311:00 -- Milano - L'evento organizzato da Mediobanca analizzerà l'innovazione e gli investimenti nel settore della difesa nel contesto geopolitico attuale. Interverranno, tra gli altri, Alberto Nagel (AD di Mediobanca), il Ministro Guido Crosetto (in collegamento video) e Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri)11:00 -- Lavoro e Retribuzioni Posti vacanti nell’industria e nei servizi - Stime preliminari - III trimestre 202411:15 -- Binario 25, Stazione Termini, Roma - Presentazione dell’Intercity di Trenitalia dedicato al film Disney Oceania 2. Saranno presenti, tra gli altri, il regista David Derrick Jr., Stefano Cuzzilla (Presidente Trenitalia), Daniel Frigo (AD The Walt Disney Company Italia), le voci italiane del film e gli ambassador Intercity Federico Russo, Giulia Penna, Giovanni Arena e Denise Dellagiacoma11:30 -- Installazione della sesta panchina rossa presso Unipol Tower a Milano. L’ iniziativa rientra in "Non ballo da sola", ciclo di eventi di Unipol in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Interverranno, tra gli altri, Matteo Laterza (AD di Unipol) e Silvia Lazzari (Responsabile Gestione Risorse Umane di Unipol)11:30 -- Google Italy, Milano - Evento per parlare del tema dell'accessibilità e del nuovo Accessibility Discovery Center di Google con alcuni esperti del settore12:00 -- Posizioni lavorative dipendenti del settore privato extraagricolo: differenze territoriali nell’occupazione, input di lavoro e retribuzioni - Anno 202114:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in merito all'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione, svolge l'audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti16:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontro il Presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou N’guesso17:00 -- Salone delle Colonne, Roma - Evento di ANIA, organizzato in occasione dell'80° anniversario, che punta a ripercorrere l'evoluzione delle assicurazioni in Europa e in Italia dal Medioevo a oggi. Parteciperà il presidente dell'associazione Maria Bianca Farina17:45 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri n. 104- Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Cannes - Evento mondiale dedicato ai professionisti dei settori immobiliare e retail. Le novità della nuova edizione saranno l’Osservatorio internazionale sui brand in espansione e la Mapic Academy- Bruxelles - I ministri punteranno ad approvare conclusioni sulla promozione dell'eredità duratura dei grandi eventi sportivi. Discuteranno inoltre del ruolo delle biblioteche nello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica- ADR, Terminal 5 - Conferenza dedicata ai principali temi dell’aviazione globale, organizzata da ACI EUROPE, ACI Asia-Pacific & Middle East e ACI World e ospitata da Aeroporti di Roma. Tra gli interventi, Marco Troncone, (CEO Aeroporti di Roma), Vincenzo Nunziata (Presidente Aeroporti di Roma), Olivier Jankovec (DG ACI EUROPE), Justin Erbacci (DG ACI World)- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria10:30 -- Milano - Conferenza stampa di Bancomat per segnalare novità sui pagamenti digitali. Durante l'evento ci sarà "A tavola con BANCOMAT", esperienza culinaria con lo Chef Andrea Aprera10:30 -- Auditorium GSE, Roma - Evento organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Aprirà l’incontro il Ministro Gilberto Pichetto Fratin con il Presidente del GSE Paolo Arrigoni. Parteciperanno rappresentanti di istituzioni, mondo associativo e imprenditoriale11:00 -- I nuclei familiari nei censimenti della popolazione - Anni 2011-202111:00 -- Alessandria - Il Presidente Mattarella sarà al 30° anniversario dell'alluvione di Alessandria11:15 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri11:15 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- Sede centrale della Corte dei conti, Roma - Evento organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità del personale di magistratura della Corte dei conti, nell’ambito di un ciclo di incontri e testimonianze sul tema. Saluti del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino e intervento, tra gli altri, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone15:15 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l’audizione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi16:30 -- Centro anziani di Trigoria, Roma - Processo partecipativo del Masterplan del Campus Bio-Medico per la rigenerazione urbana di Trigoria, per migliorare l'offerta formativa e i servizi di cura e assistenza. Durante l'incontro i cittadini potranno contribuire con osservazioni e suggerimenti che saranno integrati nel Documento della Partecipazione- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria- Risultati di periodo14:30 -- Appuntamento: Sustainability Day - Milano15:00 -- Appuntamento: Sustainability Day 2024 - Diamo forma ad un futuro più sostenibile - in streaming- Nuova Fiera del Levante, Bari - 17ª edizione di Accadueo, BFWE, in collaborazione con ISTAT. Manifestazione internazionale di riferimento per la filiera del settore idrico. Focus su politiche ambientali e gestione delle risorse idriche nel contesto dei cambiamenti climatici in atto nell'area del Mediterraneo- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea in formato ibrido (sia virtuale che a Francoforte)- Ferrara - Prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro, dedicata al confronto tra tutti i principali protagonisti del settore, tra incontri, workshop, appuntamenti formativi e aggiornamenti normativi. Evento patrocinato dal Ministero del Lavoro- Il Forum propone un confronto sulla transizione energetica tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca. Due giorni di dibattito con amministratori pubblici, docenti universitari e imprenditori- Milano, MiCo Sud - IX edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti. Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori09:00 -- sede del CNEL, Roma - L'evento "La sostenibilità del trasporto marittimo fra snodo del commercio mondiale, transizione ambientale e digitale" è organizzato dal CNEL. I lavori saranno introdotti dal Presidente del CNEL, Renato Brunetta e dal Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi09:15 -- Pontificia Università Gregoriana, Roma - Presentazione del Rapporto sull’economia e la società del Mezzogiorno "Competitività e coesione: il tempo delle politiche". Interverranno, tra gli altri, il DG di SVIMEZ, il Presidente della CEI, il Presidente dell’ANCE, il presidente di SVIMEZ e in video intervento, Raffaele Fitto (in attesa di conferma)10:00 -- Sapienza Università di Roma - Evento di ACN, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Interverranno, tra gli altri, Bruno Frattasi (DG ACN), Alfredo Mantovano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica) e Antonella Polimeni (Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma)11:00 -- Auditorium Conciliazione, Roma - L'Assemblea si svolgerà con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra gli interventi, i Ministri Urso, Calderone e Bernini, il Presidente di Confartigianato, Marco Granelli e l'AD di Dolce&Gabbana, Alfonso Dolce. Partecipa il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana11:00 -- Ambasciata di Francia, Roma - Incontro organizzato nell’ambito dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa in occasione dell’anniversario della firma del Trattato del Quirinale. Tra gli interventi, l'Ambasciatore di Francia a Roma, l'Ambasciatrice d'Italia a Parigi (videoconferenza), il Presidente dell'Università Luiss Guido Carli e il Direttore Sciences Po12:00 -- Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni interverrà alla X edizione dei Rome MED Dialogues presso Hotel Cavalieri Waldorf Astoria- Asta BOT- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Assemblea degli Azionisti in seduta Ordinaria e Straordinaria- I ministri discuteranno di come rafforzare gli elementi fondamentali della politica di coesione e migliorare la gestione condivisa dei fondi di coesione. Il Consiglio sarà inoltre invitato ad approvare conclusioni sulla politica di coesione e sulle sfide demografiche nell'UE- Villa Miani, Roma - Forum organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Appuntamento annuale che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, accademici, rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche. Presenti, tra gli altri, il presidente di Coldiretti Prandini e i ministri Tajani, Schillaci, Lollobrigida e Fitto- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Montecitorio - L'evento, presieduto dall'Italia, discuterà le recenti evoluzioni del quadro internazionale, le best practices di controllo parlamentare sui servizi di intelligence e le minacce alla sicurezza cibernetica. Interventi, tra gli altri, di Fontana, Mantovano, Belloni e Frattasi08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione svolge l'audizione di Bruno Frattasi, DG dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, svolge l'audizione del presidente, Giorgio Piazza, e di altri rappresentanti dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Enpaia)09:00 -- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea in formato ibrido (sia virtuale che a Francoforte)09:30 -- Il Consiglio si riunirà per approvare le conclusioni del Consiglio sul futuro della competitività europea, a seguito della pubblicazione della relazione di Mario Draghi "EU competitiveness: Looking ahead". I ministri terranno inoltre un dibattito sul tema "Legiferare meglio in Europa"11:00 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà al Comando generale della Guardia di Finanza per la Giornata sull'educazione finanziaria15:00 -- Auditorium Consob, Roma - Il convegno "Innovazione tecnologica e tutela del risparmio: nuovi scenari, nuove criticità, nuove opportunità" organizzato dall'Università Sapienza di Roma e dalla Consob, sarà aperto dai saluti istituzionali di Paolo Savona, Presidente Consob e di Giovanni Di Bartolomeo, Preside Facoltà di Economia, Università Sapienza di Roma- Borsa di New York chiusa per festività- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti14:30 -- Appuntamento: Press briefing Global Outlook 2025. Interverranno Filippo Di Naro, Responsabile Direzione Investimenti e Fabio Fois, Responsabile Investment Research & Advisory - Sede Anima, Milano .- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Francia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- i ministri della Ricerca si riuniranno in mattinata ei ministri responsabili dello Spazio si riuniranno nel pomeriggio per uno scambio di opinioni sul futuro della politica spaziale dell'Unione09:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Evento annuale del settore logistico in concomitanza con la 20ª edizione del Premio il Logistico dell’Anno. L'evento sarà occasione di dialogo per istituzioni, imprese e innovatori, attraverso una giornata dedicata all'energia in tutte le sue forme: fisica, innovativa e collettiva10:00 -- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Ottobre 202415:30 -- Mudec, Milano - "Dalla macchina alla data-machine: una nuova identità per competere". Intervengono, tra gli altri, Maria Vittoria Brustia (Presidente Assomac), Marco Nocivelli (Vice Presidente per le Politiche Industriali e il Made in Italy Confindustria) e Matteo Zoppas (Presidente ICE Agenzia) (tbc)- Chiusura anticipata della Borsa di New York- Regolamento BOT- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024