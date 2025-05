SCM SIM, utile stabile nel primo trimestre. Commissioni nette +6%

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha chiuso ilcon unpositivo per 83 mila euro, in linea rispetto a 84 mila nel primo trimestre 2024.Lesono pari a 2,30 milioni di euro, in linea con il primo trimestre 2024, nonostante la contrazione delle commissioni di performance legate all’andamento dei mercati (22 mila al 31 marzo 2025 rispetto a 310 mila al 31 marzo 2024). Positivi i risultati delle commissioni relative alla consulenza generica che rappresentano ormai una costante della componente commissionale grazie al know how acquisito da diversi professionisti della rete, pari a 911 mila (+34% vs 31 marzo 2024), alla consulenza in materia di investimenti pari a 348 mila (+22% vs 31 marzo 2024), alle gestioni patrimoniali pari a 553 mila (+2% vs 31 marzo 2025). Di poco inferiori le commissioni del comparto assicurativo che si attestano a 467 mila (-3% vs 31 marzo 2024). Complessivamente, si registra nel trimestre un incremento delle commissioni ricorrenti.Le, pari a 1,13 milioni di euro (1,2 milioni nel primo trimestre 2024), registrano un decremento a causa della riduzione del pay-out, in particolare sulla componente assicurativa, pulita dalle incentivazioni che avevano caratterizzato il comparto a seguito dell’ingresso dei nuovi consulenti alla fine del 2023. Crescono invece le commissioni passive relative alla consulenza generica per effetto della diversa strutturazione delle operazioni rispetto al passato.Si incrementa di conseguenza il dato delleche si attestano a 1,2 milioni di euro, +6% rispetto a 1,1 milioni al 31 marzo 2024 e ilche raggiunge 1,16 milioni, superando di 66 mila il dato registrato nello stesso periodo dell’esercizio precedente (1,10 milioni, +5% y/y).Laè positiva per 16 milioni di euro nel primo trimestre 2025 (negativa per 10 milioni al 31 marzo 2024). Al 31 marzo 2025 glisono pari a 902 milioni di euro, rispetto a 948 milioni al 31 dicembre 2024, di cui 260 milioni in consulenza (253 milioni al 31 dicembre 2024), 275 milioni in gestione patrimoniale (276 milioni al 31 dicembre 2024), 309 milioni nel comparto assicurativo (363 milioni al 31 dicembre 2024) e 58 milioni in SCM Sicav (56 milioni al 31 dicembre 2024).