Dexelance, EBITDA adjusted 1° trimestre in calo a 5,3 milioni

Dexelance

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel primo trimestrepari a 72,1 milioni di euro, in linea con il primo trimestre 2024.è stato pari a 5 milioni, in c alo rispetto agli 8,9 milioni del 2024.è stato pari a 5,3 milioni, in calo del 44,6% rispetto al dato Adjusted 2024. La marginalità percentuale, pari al 7,3% dei ricavi.Il primo trimestre 2025 si è chiuso con unpari a -2,6 milioni (rispetto a 0,3 milioni nel 2024). Il Risultato Netto Adjusted è stato pari ad 0,3 milioni, confrontabile con il dato Adjusted al 31 marzo 2024 di 3,3 milioni.al 31 marzo 2025 era di 13,2 milioni. Considerando anche i debiti per earnout, acquisto quote di minoranza mediante esercizio di opzioni put&call e altri debiti minori, la posizione finanziaria netta era di 81,1 milioni, prevalentemente a medio-lungo termine.