FAE Technology, NextStage AM sale al 10,5% del capitale

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha comunicato che l'azionistaè salitodel capitale sociale.In particolare, NextStage AM ha dichiarato di risultare titolare di 2.061.508 azioni ordinarie, corrispondenti a una partecipazione pari alsono GML Ventures (società riconducibile a Gianmarco Lanza e Luciana Giudici) con il 58,1%, Gian Franco Argnani con il 5,4%, Sehme (società riconducibile ad Angelo Facchinetti) con lo 0,7%. Il mercato ha in mano il 35,8%.