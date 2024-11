CdM, via libera alle politiche del mare e stati d'emergenza Piemonte e Toscana

(Teleborsa) - Iha dato io via libera alled ha approvato lo, in seguito alle violente alluvioni che hanno colpito le due regioni.alla prossima riunione invece ilrinviato su richiesta del vicepremier Antonio Tajani, perché doversi ministri di Forza Italia non hanno potuto essere presenti a causa di vari impegni.Il governo ha approvato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, un disegno di legge per la, che "introduce princìpi dinella definizione delle politiche per la", ampliando le competenze del relativo Comitato interministeriale (CIPOM), che definisce gli indirizzi strategici in materia, estendendole alla navigazione commerciale e al diporto nautico e disciplinando le procedure di coordinamento per la concreta attuazione normativa del Piano del Mare.Si prevedono, in cui lo Stato può esercitare il controllo necessario al fine di prevenire o punire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti (doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione, tutela del patrimonio culturale subacqueo), e criteri specifici per individuare le(sicurezza, rilevanza paesaggistica e faunistica, archeologica, e culturale)., per sviluppare la cantieristica, implementare i processi di digitalizzazione, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza nel settore, ee al Codice delle comunicazioni elettroniche, relativamente alla installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza e alle ispezioni e ai collaudi sugli apparati radioelettrici di bordo.Il Consiglio dei Ministri ha deliberato anche la dichiarazione delloper diversi, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati in autunno.Lo Stato d'emergenza, per gli eventi meteo avversi verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024, riguarda i comuni di Castelfiorentino e Certaldo della città metropolitana di, dei comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Sassetta e Suvereto in provincia di, dei comuni di Pomarance e Volterra in provincia die dei comuni di Chiusdino, Monteriggioni, Siena e Sovicille in provincia di. Per fare fronte alle esigenze più immediate,a carico del Fondo per le emergenze nazionali.Lo stato di emergenza, per gli eventi verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024, riguarda poi i comuni di Ala di Stura, Balme, Balangero, Bussoleno, Cantoira, Cavour, Chialamberto, Chivasso, Cintano, Ciriè, Coazze, Cuorgnè, Feletto, Fenestrelle, Front, Giaglione, Gravere, Grosso, Groscavallo, Inverso Pinasca, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mattie, Mompantero, Noasca, Nole, Novalesa, Oulx, Pancalieri, Perosa Argentina, Pinasca, Pinerolo, Pomaretto, Pont Canavese, Porte, Roure, Rubiana, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Germano Chisone, San Maurizio Canavese, San Pietro Val Lemina, Usseglio, Vauda Canavese, Venaus, Villanova Canavese e Villar Perosa dellae di Alagna Valsesia, Campertogno, Mollia e Scopa della provincia di. Per queste areea carico del Fondo per le emergenze nazionali.