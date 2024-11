Salvatore Ferragamo, assemblea approva nomine e modifiche statutarie

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti disi è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione, sotto la Presidenza di Leonardo Ferragamo.In sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole del 97,430% dei voti rappresentati in Assemblea, pari all’82,220% dei diritti di voto totali, ha nominato, sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa, qualein data 15 ottobre 2024. Il mandato del nuovo amministratore scadrà insieme a quello dell’intero Consiglio di Amministrazione alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026.L’Assemblea, inoltre, con il voto favorevole del 96,831% dei voti rappresentati in Assemblea, pari all’81,715% dei diritti di voto totali, ha approvato la stipula del relativoavente ad oggetto, con durata sino all’Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, per un corrispettivo non superiore a 150.000 euro.In sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole del 95,366% dei voti rappresentati in Assemblea, pari all’80,479% dei diritti di voto totali, hadella Società al fine di adeguarne i contenuti al nuovo testo dello Statuto Sociale.In sede straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti hacirca, tra l’altro, le modalità di intervento, voto e rappresentanza in Assemblea, le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio Sindacale, nonché le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati.