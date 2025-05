Enel, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo complessivo di 0,47 euro

Enel

(Teleborsa) - L'di, colosso energetico italiano, ha approvato ilal 31 dicembre 2024 e deliberato uncomplessivo di 0,47 euro per azione (0,215 euro già versati quale acconto a gennaio 2025 e i rimanenti 0,255 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di luglio 2025), in crescita di circa il 9% rispetto al dividendo complessivo di 0,43 euro per azione riconosciuto per l'esercizio 2023.Inoltre, è stata rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione diper un massimo di 500 milioni di azioni Enel e un esborso complessivo fino a 3,5 miliardi di euro, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 23 maggio 2024.I soci hanno nominato il nuovoper il triennio 2025-2027, approvato il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2025 destinato al management del Gruppo Enel, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024, approvato le modifiche statutarie proposte e l'annullamento delle azioni proprie eventualmente acquistate in attuazione del Programma di buy-back.