Brachini (Intecs): focalizzati su open banking e sicurezza dei pagamenti digitali

(Teleborsa) - In ambito fintech, Intecs "si muove lavorando principalmente su. In ambito open banking abbiamo realizzato diverse soluzioni per supportare istituti di pagamento, software house che vogliono realizzare applicazioni conformi e compliant con l'open banking italiano". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti."Una cosa molto importante - ha spiegato - è che abbiamo avviato da alcuni mesi una- siamo stati accreditati alla seconda sandbox regolamentare - dove andiamo a sperimentare una soluzione che abbiamo pensato e che stiamo terminando di realizzare, che è finalizzata al monitoraggio del sistema open banking italiano"."Attraverso delle operazioni particolari che effettuiamo su conti correnti reali, che apriamo appositamente presso le banche che aderiscono all'iniziativa, andiamo a monitorare l'efficienza, i tempi di risposta, possibili degradi, malfunzionamenti, conformità rispetto alle normative internazionali, in modo tale da", ha aggiunto Brachini.Nell'area della sicurezza dei pagamenti digitali, "abbiamo delle soluzioni sviluppate in collaborazione con il nostro centro di eccellenza interno dedicato all'intelligenza artificiale, dove andiamo a- ha affermato il manager - In particolar modo, ci siamo specializzati sulle transazioni con carta di credito e abbiamo una soluzione che è in grado di rilevare con la probabilità attorno al 95% le frodi presenti all'interno della transazione"."Un'altra soluzione che abbiamo sviluppato, in collaborazione anche con un nostro partner, riguarda il- ha detto Brachini - Significa che ogni qualvolta si debba fare un bonifico oppure ricevere un incasso è sempre bene verificare la titolarità dell'IBAN che ci è stato indicato. Per cui abbiamo realizzato un'applicazione che digitando il codice IBAN e codice fiscale o partita IVA del titolare va a verificare la corretta corrispondenza segnalando eventuali anomalie".