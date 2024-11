Cassa Centrale Banca, DBRS migliora il rating di un notch a BBB

(Teleborsa) - L’agenzia di ratingha migliorato oggi i rating di, come di seguito specificato: Long-Term Issuer Rating/Long-Term Senior Debttrend; Short-Term Issuer Rating / Short-Term Debt "R-2" (high) trend Stabile; Long-Term Deposits "BBB" (high) trend Stabile; Short-Term Deposits "R-1" (low) trend Stabile.L’azione di rating ha tenuto in considerazione ildel Gruppo Cassa Centrale e la prospettiva del mantenimento dell’accresciuta capacità di generare utili, grazie alle iniziative didelle fonti di reddito e disul lato dei costi.Al tempo stesso, DBRS ha evidenziato chedelle politiche di copertura del credito deteriorato e, entrambi significativamente superiori alla media del settore, pongono il Gruppo Bancario Cooperativo in unaad affrontare eventuali scenari di rischio futuri."Siamo molto soddisfatti della decisione di Morningstar DBRS - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca - che rappresenta un autorevole riconoscimento del percorso compiuto dal Gruppo Cassa Centrale. I sani fondamentali reddituali, patrimoniali e finanziari del Gruppo consentono di mantenere un’elevata capacità di investimento in innovazione, a servizio degli obiettivi del Piano Strategico".